WSJ узнала о планах Киева начать применять F-16 этой зимой

В Киеве рассчитывают, что несколько украинских летчиков, проходящих сейчас обучение по управлению F-16, могут быть готовы к отправке на фронт уже в феврале, пишет WSJ. Россия осуждает передачу оружия и техники Украине

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Украинские военные рассчитывают начать применять американские истребители F-16 уже этой зимой, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Киеве.

Как отмечает газета, такие оценки являются более оптимистичным по сравнении с предыдущими. Источники издания пояснили, что так-как США могут начать обучать украинских пилотов в этом или следующем месяце, то несколько летчиков могут быть готовы к отправке на фронт уже в феврале.

По оценкам опрошенных WSJ украинских военных, США могли бы подготовить владеющих английским языком украинских пилотов всего за пять месяцев. Издание пишет, что на данный момент Вашингтон подготавливает не менее 10 пилотов.

Эксперты WSJ полагают, что поставки на Украину F-16 приблизят украинцев к тому виду боевых действий, который является основой военной стратегии США — объединенных сил пехоты, бронетехники, артиллерии и авиации.

Между тем источники газеты в США более консервативны в своих сроках подготовки F-16 к боям на Украине. По их словам, для поддержания самолетов в бою необходимы большие силы технического обслуживания и материально-технического обеспечения, а также длительное время на обучение. Собеседники WSJ называют середину 2024 года оптимальным сроком для завершения подготовки украинских пилотов.

Украина с начала военных действий заявляла, что нуждается в современных западных истребителях, но ее союзники долгое время исключали такую возможность. Впоследствии позиция США смягчилась: Вашингтон одобрил обучение украинских летчиков управлению F-16 и допускал поставку истребителей украинским военным до конца года.

Представитель ВВС Украины Юрий Игнат говорил, что ситуацию на поле боя бы поменяли две эскадрильи F-16 по 12 штук в каждой. В то же время, по мнению старшего советника Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марка Кансиана, идея о том, что F-16 начнут применять на линии фронта и это выведет ВСУ из тупиковой ситуации, «просто нежизнеспособна». По его словам, это очень опасно, поскольку российская противовоздушная оборона «очень сильна».

Российские власти критикуют поставки западного вооружения на Украину. Они настаивают, что Москва все равно сможет добиться своих целей. «Танки горят <...>. Так же будут гореть и F-16, сомнений нет», — говорил президент Владимир Путин. Кремль усматривает в поставках истребителей растущую вовлеченность Запада в конфликт: «Риски очевидны. Очевидно, что продолжается спираль по возрастающей по обеспечению более совершенными видами вооружений».