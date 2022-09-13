Пашинян сообщил о 49 армянских жертвах конфликта с Азербайджаном
В боях на армянско-азербайджанской границе погибли 49 человек, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании в Национальном собрании, передает News.am.
«На данный момент у нас есть 49 жертв, подтвержденных Минобороны», — сказал он.
Премьер заявил, что армия Азербайджана пыталась наступить на Армению по четырем направлениям, а затем направила военных еще на два-три направления.
«Азербайджан пытается представить, что они были ответом на провокации со стороны Армении, но мы должны констатировать, что эта информация является полностью ложной», — добавил Пашинян.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об интенсивном обстреле приграничных городов Сотка, Горис и Джермук со стороны Азербайджана. Ереван отмечал, что Баку вел огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также применял беспилотники.
К утру армянское военное ведомство уточнило, что азербайджанские военные обстреливали Варденис, Ишханасар и Капан.
Минобороны Азербайджана обвинило в эскалации конфликта Армению. По его данным, армянские «диверсионные группы» установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения, а затем открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов.
Азербайджанский МИД объяснил, что военные открыли ответный огонь, чтобы не допустить расширение территории боевых действий и подавить огонь со стороны Армении. Со стороны Баку есть жертвы, сообщал МИД без уточнения конкретных цифр.
Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил новое обострение с президентом России Владимиром Путиным. Правительство Армении официально обратилось за помощью к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН. Позже министры обороны Армении Сурен Папикян и его российский коллега Сергей Шойгу договорились принять меры для стабилизации ситуации.
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о ситуации помощнику государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Он указал на то, что Азербайджан не заинтересован в военной эскалации в то время, когда на «освобожденных от оккупации территориях» ведутся восстановительно-строительные работы.
Утром агентство Trend.az cо ссылкой на источники сообщило, что стороны договорились о прекращении огня с 8:00 мск. Официального подтверждения этой информации пока не было.