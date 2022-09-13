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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Пашинян сообщил о 49 армянских жертвах конфликта с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Пашинян сообщил о 49 жертвах конфликта с Азербайджаном
В военных действиях на границе с Азербайджаном ночью 13 сентября погибли 49 армян, сообщил премьер-министр Пашинян

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В боях на армянско-азербайджанской границе погибли 49 человек, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании в Национальном собрании, передает News.am.

«На данный момент у нас есть 49 жертв, подтвержденных Минобороны», — сказал он.

Премьер заявил, что армия Азербайджана пыталась наступить на Армению по четырем направлениям, а затем направила военных еще на два-три направления.

«Азербайджан пытается представить, что они были ответом на провокации со стороны Армении, но мы должны констатировать, что эта информация является полностью ложной», — добавил Пашинян.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился в ночь с 12 на 13 сентября. Министерство обороны Армении сообщило об интенсивном обстреле приграничных городов Сотка, Горис и Джермук со стороны Азербайджана. Ереван отмечал, что Баку вел огонь из артиллерийских орудий и крупнокалиберного оружия, а также применял беспилотники.

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К утру армянское военное ведомство уточнило, что азербайджанские военные обстреливали Варденис, Ишханасар и Капан.

Минобороны Азербайджана обвинило в эскалации конфликта Армению. По его данным, армянские «диверсионные группы» установили фугасы на участках между позициями подразделений азербайджанской армии и путями снабжения, а затем открыли интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии в Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском районах из различных видов оружия, в том числе из минометов.

Азербайджанский МИД объяснил, что военные открыли ответный огонь, чтобы не допустить расширение территории боевых действий и подавить огонь со стороны Армении. Со стороны Баку есть жертвы, сообщал МИД без уточнения конкретных цифр.

МИД Азербайджана сообщил о жертвах перестрелки у границы с Арменией
Политика
Фото:Reuters

Ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил новое обострение с президентом России Владимиром Путиным. Правительство Армении официально обратилось за помощью к России, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Совету Безопасности ООН. Позже министры обороны Армении Сурен Папикян и его российский коллега Сергей Шойгу договорились принять меры для стабилизации ситуации.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов рассказал о ситуации помощнику государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Он указал на то, что Азербайджан не заинтересован в военной эскалации в то время, когда на «освобожденных от оккупации территориях» ведутся восстановительно-строительные работы.

Утром агентство Trend.az cо ссылкой на источники сообщило, что стороны договорились о прекращении огня с 8:00 мск. Официального подтверждения этой информации пока не было.

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Теги
Жанна Антохина
Армения Азербайджан Никол Пашинян жертвы погибшие
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