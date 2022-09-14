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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Песков оценил ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Фото: Alex McBride / Getty Images
Фото: Alex McBride / Getty Images

Ситуация на границе Армении и Азербайджана остается напряженной, сообщил представитель Кремля на брифинге, передает корреспондент РБК.

«Сохраняется напряженность. Было принято решение отправить миссию Организации Договора о коллективной безопасности. Они представят доклад главам государств», — сказал Дмитрий Песков и уточнил, что миссия ОДКБ пока не прибыла на место.

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Фото:Артем Микрюков / Reuters

Новое обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном началось в ночь с 12 на 13 сентября. Под обстрелы из артиллерии, крупнокалиберного оружия, минометов и беспилотников попали армянские города Сотка, Горис, Джермук, Варденис, Ишханасар и Капан, а также Дашкесанский, Кельбаджарский и Лачинский районы Азербайджана. В Армении погибли 49 человек, в Азербайджане — 50.

Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совету Безопасности ООН. Азербайджан связался с Госдепартаментом США. ОДКБ, НАТО и ЕС призвали республики прекратить боевые действия.

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ОДКБ согласилась направить в Армению миссию для оценки обстановки. Ее возглавит генеральный секретарь организации Станислав Зась. В состав миссии войдут представители стран — участников ОДКБ (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан).

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