Что немецкие журналисты узнали нового о взрывах на Nord Stream Cогласно данным SZ, Die Zeit и ARD, следы ведут в киевскую школу дайвинга Scuba Family

Федеральная прокуратура ФРГ подозревает во взрыве газопроводов «Северный поток» граждан Украины, выяснили издания SZ, Die Zeit и ARD; на арест одного из них был выпущен ордер. Подробнее — в материале РБК

Утечка газа на месте взрыва, сентябрь 2022 года (Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images)

Согласно выводам совместного расследования журналистов из немецких Süddeutsche Zeitung (SZ), Die Zeit и ARD, опубликованного 14 августа, группой, участвовавшей в диверсии на Nord Stream, руководили супруги Евгений и Светлана Успенские, а главным исполнителем был 44-летний специалист по глубоководному дайвингу Владимир Журавлев. Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на его арест. Все трое были сотрудниками киевской школы дайвинга Scuba Family.

В ответ на просьбу РБК прокомментировать информацию СМИ о ходе расследования, в Федеральной прокуратуре ФРГ заявили, что «принципиально не высказываются относительно ордеров на арест».

Германия после того, как в феврале Швеция и Дания прекратили свои расследования взрывов на газопроводах «Северный поток», которые ФСБ России квалифицировала как акт международного терроризма, осталась единственной западноевропейской страной, которая продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Российские следственные органы не были допущены до места происшествия, западные страны не стали делиться с Москвой результатами своих расследований, ссылаясь на конфиденциальность.

Всего, согласно данным SZ, Die Zeit и ARD, причастными к взрывам на «Северных потоках» немецкие следователи считают шесть человек — пять мужчин и женщину. В начале сентября 2022-го эта группа вышла на яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda из ростокского порта Хоэ-Дюне. После стоянок у Рюгена, Борнхольма и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент дайверы совершили глубоководное погружение и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

Представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер заявил на брифинге 14 августа, что расследование взрывов на газопроводах «Северный поток» является наивысшим приоритетом для правительства. Со всеми вопросами о ходе разбирательства Бюхнер предложил обращаться к федеральному прокурору.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года в экономических зонах Швеции и Дании. На двух трубопроводах СП-1 и одном СП-2 обнаружили утечки. Компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях инфраструктуры. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Власти Германии, Дании и Швеции не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. 6 февраля прокуратура Швеции закрыла расследование, так и не назвав причастных. Следователи пришли к выводу, что произошедшее вне шведской юрисдикции. 26 февраля прекратила свое расследование и Дания. В полиции страны отметили, что у властей недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела и продолжения дальнейшего расследования. В Кремле решение прекратить расследование назвали абсурдным. Федеральная прокуратура ФРГ продолжила совместное с Федеральным ведомством уголовной полиции и Федеральной полицией расследование.

Почему Польша промедлила

Согласно расследованию SZ, Die Zeit и ARD, Владимир Журавлев в последнее время жил в Польше, где работал в небольшой отопительной компании. На его след следователи вышли, изучая данные об автофургоне Citroën, который был замечен 8 сентября 2022 года на острове Рюген, в марине которого тогда как раз находилась яхта Andromeda. Номерной знак привел следователей к украинской курьерской службе. В разговоре с полицейскими водитель фургона заявил, что ему было поручено доставить группу людей из Украины в Германию и забрать их позже. После того как полицейские показали ему фотографии подозреваемых сотрудников дайверской школы, он опознал Владимира Журавлева. (Почему следователи показывали фото именно работников Scuba Family, в публикации детально не поясняется.)

В конце июня власти ФРГ приняли решение направить запрос о взаимной правовой помощи в Варшаву и выпустили европейский ордер на арест Журавлева. Однако, как заявили источники SZ, ARD и Die Zeit, Журавлев к тому моменту уже покинул территорию Польши.

Пресс-служба польской прокуратуры подтвердила 14 августа порталу Onet, что подозреваемый уехал из Польши на Украину. В ведомстве пояснили, что Берлин, выпустив европейский ордер на арест Журавлева, не внес данные в поисковую базу, что позволило тому беспрепятственно покинуть ЕС в начале июля.

Немецкие СМИ отмечают, что решение Варшавы игнорировать просьбу Берлина было намеренным, что окончательно переводит это дело в политическую плоскость. По словам следователей, с которыми общались немецкие журналисты, польские власти «с самого начала проявляли несговорчивость», а регистрационные записи в порту польского города Колобжег, где с 19 по 20 сентября 2022 года стояла Andromeda, судя по всему, были удалены.

«В конце концов, Варшава считалась одним из самых яростных критиков газопровода «Северный поток», который лишил актуальности транзит российского газа через Польшу. Это повлекло за собой соответствующие убытки. С польской точки зрения подозреваемый в диверсии, вероятно, был бы скорее героем, чем преступником», — отмечают авторы журналистского расследования.

Причастны ли к этому военные

Пока у немецких следователей нет доказательств, что подозреваемые имеют официальные связи с украинскими военными или государственными структурами, говорится в расследовании SZ, Die Zeit и ARD. Его авторы отмечают, что способность инструкторов по дайвингу погружаться на глубину до 80 м не вызывает вопросов, а с управлением яхтой, проделавшей переход в 500 морских миль по Балтийскому морю, и с доступом к взрывчатке им могли помочь «профессионалы, возможно, военные».

Впервые версия о причастности Киева к подрывам газопроводов была выдвинута в марте 2023-го. Тогда Die Zeit, ARD, SWR и журнал Kontraste сообщили в совместном расследовании, что взрывы могли совершить украинские спецназовцы или «проукраинская группировка», арендовавшая яхту Andromeda и загрузившая на нее взрывчатку в немецком порту. Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в ответ заявил, что Киев не имеет никакого отношения к взрывам на газопроводах, и обвинил в диверсии Россию.

Позже The Washington Post и Der Spiegel со ссылкой на источники сообщили, что координатором атаки на газопроводы мог быть полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский. В апреле 2023-го он был задержан по обвинению в превышении должностных полномочий, следствием чего стал российский авиаудар по украинскому военному аэродрому Канатово (в июле Червинский вышел под залог).

В июне 2023-го нидерландские NOS и Nieuwsuur, а также немецкие Die Zeit и ARD выпустили очередное расследование, в котором говорилось, что диверсией на «Северных потоках» должен был руководить главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Издания также сообщили, что ЦРУ якобы в середине 2022 года предостерегало Киев от этих акций и Украина вроде бы от них отказалась, но в сентябре трубопроводы все-таки были взорваны.

Из-за чего Москва не верит в «украинский след»

Власти Украины неоднократно отвергали обвинения в причастности к диверсии. «Я президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — утверждал Зеленский.

Российский президент Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев». В февральском интервью американскому журналисту Такеру Карлсону Путин обвинил в подрыве США.

В марте директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что ряд косвенных признаков с самого начала указывал, что за подрывами газопроводов стоят «англосаксонские страны», потом «мозаика сложилась» и Москве стала очевидна их причастность к диверсии.

В июле немецкая Welt сообщила, что немецкие следователи все больше уверены в причастности украинцев к диверсии. По данным издания, атака на газопроводы планировалась еще до присоединения Россией Крыма в 2014 году. Экс-глава Федеральной разведывательной службы Герхард Шиндлер тогда предположил, что расследование может вывести на украинскую группировку, но это не значит, что Киев был заказчиком. «С точки зрения разведки многое говорит в пользу операции русских под чужим флагом», — пояснил он.

Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов заявил РБК, что очередное опубликованное немецкими СМИ расследование никаким образом не скажется на взаимодействии Берлина и Киева и говорит лишь о том, что ФРГ пытается показать, что самостоятельно ведет относительно независимое расследование.

«Никакие официальные документы ни от ФРГ, ни от других задействованных в расследовании стран так и не были опубликованы. Эта информация была засекречена, поскольку ни одно из участвовавших в расследовании государств не заинтересовано в том, чтобы действительно причастные к подрыву газопровода стали известны, ведь это приведет к многомиллионным разбирательствам и искам, поскольку в проекте были задействованы в том числе европейские компании», — отметил эксперт. По его мнению, упомянутая в расследовании яхта не была оборудована для диверсионных операций, а скорее была лишь судном, которое должно было отвлечь внимание и повести по ложному следу, «по которому теперь всем предлагает идти Германия».

Долями в «Северном потоке-1» владели немецкие Wintershall и E.On, французская Engie, голландская Gasunie и «Газпром». В «Северном потоке-2» единственный акционер — «Газпром», но Wintershall, Uniper, Engie, OMV и Shell выдали проекту примерно по €990 млн займов, каждый под залог его акций. В марте 2023-го Gasunie стала последним иностранным акционером «Северного потока-1», списавшим свои инвестиции в этот проект после взрыва. До этого Wintershall, E.On и Engie понизили балансовую стоимость своих долей почти до нуля, сославшись на усиление неопределенности вокруг газопровода.

Эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков считает, что официальное подтверждение версии о причастности Украины к диверсии не приведет к каким-либо искам со стороны европейских инвесторов в «Северный поток-1» и «Северный поток-2».

«Фактически оба проекта были связаны с европейским финансированием, но я сомневаюсь, что компании-участницы подадут иски к Украине, даже в том случае, если будет установлено, что упомянутый в расследовании Владимир является сотрудником спецслужб и Киев дал ему приказ взорвать проект», — заявил РБК эксперт.

В марте 2024-го Nord Stream AG обратилась в Высокий суд Лондона с иском почти на €400 млн к международным страховым компаниям Lloyd’s of London и Arch Insurance из-за их отказа возмещать ущерб от взрывов на газопроводе. Они отказали в выплатах, сославшись на то, что газопровод пострадал в результате военных действий или диверсии и такие риски не были включены в страховые полисы.