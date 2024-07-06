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Подрыв «Северных потоков» ,  
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Welt узнала, что подрыв Nord Stream планировали до присоединения Крыма

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Подрыв «Северных потоков»
Немецкие следователи все больше уверены в причастности украинского экипажа парусной яхты к взрывам. Путин обвинил в причастности «англосаксов» и усомнился в том, что это сделали украинцы
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images
Фото: Swedish Coast Guard / Getty Images

Атака на два трубопровода «Северный поток» планировалась еще до присоединения Россией полуострова Крым в 2014 году, следует из материалов расследования следователей из Германии и других стран, а также сведения разведки. Об этом пишет Welt со ссылкой на источники среди немецких ведомств.

В 2014 году «Северный поток-1» эксплуатировался более двух лет, а «Северный поток-2» находился в стадии планирования.

Дания и Швеция прекратили расследования, его продолжает только Берлин. Немецкое расследование сконцентрировано на парусной яхте «Андромеда». Ее экипаж из шести человек до и после взрывов находился на Украине. Косвенные улики, по словам собеседника Welt, усилили подозрения в отношении экипажа.

Впрочем, немецкие спецслужбы все еще сомневаются. Как заявил экс-глава Федеральной разведывательной службы (БНД) Герхард Шиндлер, расследование может вывести на украинскую группировку, но это не значит, что Киев был заказчиком. «С точки зрения разведки, многое говорит в пользу операции русских под чужим флагом. Они способны на это», — сказал он, отметив, что «следы» экипаж парусника мог оставить намеренно.

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Как объясняли летом 2014 года в «Газпроме», если возникнут проблемы с транзитом газа через Украину, Россия нарастит поставки в Европу через «Северный поток» и газопровод Ямал — Европа.

Власти Украины еще до полномасштабного конфликта с Россией выступали против проекта. В сентябре 2015 года Арсений Яценюк называл Nord Stream «антиукраинским и антиевропейским». Он пояснял, что этот проект оставит Украину, Польшу и Словакию без миллиардов долларов доходов, а также сделает Евросоюз зависимым от поставок из России.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года.

«Не мы взорвали «Северный поток-1» и частично «Северный поток-2» — это сделали, скорее всего, американцы. Или с их подачи кто-то сделал», — говорил президент Владимир Путин. По его мнению, украинские активисты непричастны к произошедшему, вина лежит на «англосаксах».

США отвергали свою причастность к взрывам, а также какой-либо другой страны НАТО. Как выяснила Washington Post, за три месяца до диверсий американские власти получили разведданные о планах Киева подорвать газопроводы с помощью небольшой группы водолазов.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина присоединение Крыма Северный поток Nord Stream 2
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