Власти ФРГ отказались говорить об украинцах в деле о подрыве Nord Stream

В Генпрокуратуре Германии заявили, что принципиально не высказываются относительно ордера на арест украинского дайвера по делу о подрыве «Северного потока», о котором сообщили немецкие СМИ

Фото: Danish Defence Command / Reuters

В Генпрокуратуре Германии (BGH) не стали комментировать материалы СМИ о ходе расследования подрывов на «Северных потоках».

«Мы не даем комментариев о ходе расследования и принципиально не высказываемся относительно ордера на арест», — заявили РБК в ведомстве.

Ранее сегодня Süddeutsche Zeitung, Die Zeit и ARD сообщили, что BGH выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу Владимира З., подозреваемого в причастности к подрывам трубопроводов.

Всего, по данным немецких СМИ, причастными к взрывам «Северных потоков» немецкие следователи считают шесть человек (пять мужчин и одна женщина), которые в начале сентября 2022 года вышли из ростокского порта Хоэ-Дюне на парусной яхте Bavaria Cruiser 50 Andromeda. Среди них, предположительно, был и Владимир З.

После остановок на Рюгене, Борнхольме и Кристиансё в Дании, в Сандхамне в Швеции и в Колобжеге в Польше судно вернулось в Росток. По версии следствия, в какой-то момент пути дайверы нырнули на дно моря и прикрепили взрывные устройства к трубопроводам.

В ходе следствия правоохранители пришли к выводу, что к взрывам могут быть причастны профессиональные водолазы. Тогда, говорится в расследовании, подозрение пало на украинцев — инструкторов подводного плавания в киевской школе Scuba Family. Помимо Владимира З., это Евгений У. и его жена Светлана.

Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года, компания-оператор Nord Stream AG сообщила о беспрецедентных разрушениях. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело о совершении акта международного терроризма из-за повреждения газопроводов. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии и инициировали собственные расследования. При этом Стокгольм, Берлин и Копенгаген не раскрывали Москве полученные в ходе разбирательств данные, ссылаясь на их конфиденциальный характер. 6 февраля Прокуратура Швеции закрыла расследование диверсий на «Северных потоках», так и не назвав причастных. Расследование пришло к выводу, что шведская юрисдикция неприменима. Дания 26 февраля также прекратила свое расследование. В полиции страны отметили, что на основании проведенного разбирательства можно заключить, что в ситуации вокруг трубопроводов «имела место преднамеренная диверсия». Однако у властей недостаточно оснований для возбуждения уголовного дела и продолжения дальнейшего расследования взрывов. Тем не менее Германия продолжила расследование.

The New York Times, Die Zeit, The Washington Post (WP) и другие западные издания со ссылкой на источники ранее сообщали о действиях «проукраинской группировки», которая арендовала яхту «Андромеда», загрузила на нее взрывчатку в немецком порту и затем вышла к месту взрывов.

Центральную роль в атаках на газопроводы системы «Северный поток» играл полковник, бывший командир одной из частей Сил специальных операций Украины Роман Червинский, сообщала WP. По информации нидерландской разведки, диверсией на «Северных потоках» должен был руководить на тот момент главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный, уточняла Die Zeit.

Власти Украины отвергают обвинения. «Я президент, и я отдаю соответствующие приказы. Ничего подобного Украина не делала. Я бы никогда так не поступил», — говорил президент Владимир Зеленский. Российский президент Владимир Путин возложил вину за произошедшее на «англосаксов» и назвал «чушью» версию о причастности «неких украинцев».