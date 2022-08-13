В конгрессе решили запустить импичмент генпрокурору из-за обыска у Трампа

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин (республиканка от штата Джорджия) объявила, что внесла в конгресс проект резолюции об импичменте главы Минюста, генерального прокурора Меррика Гарланда из-за обысков в имении у бывшего президента Дональда Трампа. Об этом сообщает The Hill.

В резолюции утверждается, что личное согласие генпрокурора на выдачу ордера на обыск «представляет собой вопиющую попытку преследования политического оппонента».

Грин также раскритиковала призыв главы Минюста обнародовать документы о следственных действиях, назвав его «попыткой запугать» Трампа, которого она назвала «политическим соперником президента Джозефа Байдена».

Члены Республиканской партии, в том числе Грин, неоднократно обвиняли министерство юстиции в преследовании Трампа по политическим мотивам. Однако, отмечает Hill, шансы на то, что резолюция об импичменте Гарланда будет одобренаи, невелики, учитывая, что сейчас в обеих палатах конгресса большинство у Демократической партии. Кроме того, не ясно, сколько республиканцев поддержат Грин.

Обыски в поместье Трампа Мар-а-Лаго прошли в понедельник, 8 августа. По данным The Wall Street Journal, у экс-президента изъяли 11 комплектов секретных документов, в том числе с грифом «совершенно секретно». The Washington Post писала, что агентов ФБР интересовали том числе документы, касающиеся ядерного оружия.

Трамп назвал обыск «неамериканским, необоснованным и ненужным рейдом», а также заявил, что изъятые из его поместья документы были рассекречены. Он обвинил Гарланда в «величайшей охоте на ведьм в истории» страны и отказался свидетельствовать против себя, воспользовавшись пятой поправкой к Конституции. По мнению экс-президента, ФБР заранее предупредило Байдена об обысках, что сделало произошедшее «скоординированной атакой»; в Белом доме это отвергли.