Минобороны Армении сообщило о новом обстреле с азербайджанской стороны

В воскресенье на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе произошли вооруженные столкновения. По версии Минобороны Азербайджана, Армения нарушила режим прекращения огня на этом участке и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии.

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что группа азербайджанских солдат «без видимых причин» на грузовике УАЗ пыталась пересечь границу Армении. После предупреждения с армянской стороны азербайджанцы бросили автомобиль и вернулись на свои позиции. Однако почти через час они начали артиллерийский обстрел и повторили попытку захватить армянский опорный пункт.

Как сообщают в Баку, в результате обстрела погибли трое азербайджанских военных. В Ереване уточнили, что с их стороны пострадавших нет.

Между Арменией и Азербайджаном уже много лет длится противостояние из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Его население составляют преимущественно армяне. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в итоге стороны договорились о прекращении огня.