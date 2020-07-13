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Политика ,  
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Минобороны Армении сообщило о новом обстреле с азербайджанской стороны

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел позиций армянских военных. Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook.

«После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжая огонь в направлении армянских позиций», — сообщила Степанян.

По ее данным, Армения дала «соразмерный ответ». В Минобороны не исключили увеличение числа потерь со стороны Азербайджана.

Минобороны Азербайджана также сообщило о продолжении боев на границе в ночь на 13 июля. По данным Баку, азербайджанская сторона с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.

При этом погиб старший лейтенант азербайджанской армии Махмудов Рашад Рашид оглы.

В воскресенье на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе произошли вооруженные столкновения. По версии Минобороны Азербайджана, Армения нарушила режим прекращения огня на этом участке и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии.

На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение
Общество
<p>Министерство обороны Азербайджана</p>

В свою очередь Минобороны Армении сообщило, что группа азербайджанских солдат «без видимых причин» на грузовике УАЗ пыталась пересечь границу Армении. После предупреждения с армянской стороны азербайджанцы бросили автомобиль и вернулись на свои позиции. Однако почти через час они начали артиллерийский обстрел и повторили попытку захватить армянский опорный пункт.

Как сообщают в Баку, в результате обстрела погибли трое азербайджанских военных. В Ереване уточнили, что с их стороны пострадавших нет.

Между Арменией и Азербайджаном уже много лет длится противостояние из-за Нагорного Карабаха, который провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Его население составляют преимущественно армяне. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в итоге стороны договорились о прекращении огня.

Теги: Армения, Азербайджан, обстрел
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