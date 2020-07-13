Минобороны Армении сообщило о новом обстреле с азербайджанской стороны
Вооруженные силы Азербайджана возобновили обстрел позиций армянских военных. Об этом пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в Facebook.
«После двух-трехчасового перерыва утром противник возобновил провокационные действия, продолжая огонь в направлении армянских позиций», — сообщила Степанян.
По ее данным, Армения дала «соразмерный ответ». В Минобороны не исключили увеличение числа потерь со стороны Азербайджана.
Минобороны Азербайджана также сообщило о продолжении боев на границе в ночь на 13 июля. По данным Баку, азербайджанская сторона с помощью артиллерии, минометов и танков уничтожила опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника.
При этом погиб старший лейтенант азербайджанской армии Махмудов Рашад Рашид оглы.