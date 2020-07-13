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Политика ,  
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МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном

Фото: Karo Sahakyan / AP
Фото: Karo Sahakyan / AP

Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.

«Мы решительно осуждаем нападение армянских военных на Товузский район Азербайджана», — отметили в Анкаре.

В турецком внешнеполитическом ведомстве передали соболезнования братскому азербайджанскому народу и подчеркнули, что Анкара всегда будет поддерживать Баку в его борьбе за защиту территориальной целостности страны.

Атаку армянских военных МИД Турции назвал «еще одним проявлением агрессивного национализма Армении». Кроме того, в Анкаре заявили, что попытки Армении расширить масштабы конфликта с Азербайджаном для блокирования политического урегулирования обречены на провал.

«Армянская сторона должна отказаться от такой опасной тактики, выбрать путь разума и закона», — говорится в заявлении МИД Турции.

На границе Азербайджана и Армении произошло вооруженное столкновение
Общество
<p>Министерство обороны Азербайджана</p>

Накануне на участке азербайджано-армянской государственной границы в Товузском районе произошли вооруженные столкновения. В Минобороны Азербайджана заявили, что Армения нарушила режим прекращения огня на этом участке и обстреляла азербайджанские позиции из артиллерии.

В свою очередь в Ереване сообщили, что группа азербайджанских солдат попыталась пересечь госграницу Армении на грузовике УАЗ. После предупреждения с армянской стороны азербайджанцы бросили автомобиль и вернулись на свои позиции. Однако почти через час они начали артиллерийский обстрел.

13 июля Министерства обороны обеих стран сообщили о повторном обстреле. По словам пресс-секретаря армянского Минобороны Шушан Степанян, после двух-трехчасового перерыва азербайджанские военные возобновили стрельбу, на что армяне дали «соразмерный ответ». Минобороны Азербайджана заявило об уничтожении опорного пункта, артиллерийских установок, автомобильной техники и живой силы в Армении.

Противостояние между Армений и Азербайджаном продолжается на протяжении многих лет. Конфликт возник из-за Нагорного Карабаха. Этот регион, в котором проживают преимущественно армяне, провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. С 1992 по 1994 год Баку пытался вернуть Нагорный Карабах под свой контроль, однако в итоге стороны договорились о прекращении огня.

Теги: Турция, Армения, Азербайджан, обстрел
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