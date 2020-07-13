МИД Турции осудил Армению за обстрелы на границе с Азербайджаном

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Турция осудила Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана на границе. Об этом говорится в заявлении турецкого МИДа.

«Мы решительно осуждаем нападение армянских военных на Товузский район Азербайджана», — отметили в Анкаре.

В турецком внешнеполитическом ведомстве передали соболезнования братскому азербайджанскому народу и подчеркнули, что Анкара всегда будет поддерживать Баку в его борьбе за защиту территориальной целостности страны.

Атаку армянских военных МИД Турции назвал «еще одним проявлением агрессивного национализма Армении». Кроме того, в Анкаре заявили, что попытки Армении расширить масштабы конфликта с Азербайджаном для блокирования политического урегулирования обречены на провал.

«Армянская сторона должна отказаться от такой опасной тактики, выбрать путь разума и закона», — говорится в заявлении МИД Турции.