Politico узнало о поставках Белоруссией оружия Азербайджану

Баку перед эскалацией в войне с Ереваном получил от Минска новое оборудование для беспилотников, артиллерии и РЭБ, обнаружило Politico в конфиденциальной документации. Белоруссия и Армения входят в ОДКБ

Ильхам Алиев и Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Белоруссия поставляла Азербайджану передовое вооружение, пишет Politico со ссылкой на более чем дюжину конфиденциальных писем, дипломатических нот, векселей и экспортных паспортов.

Помощь азербайджанской армии со стороны Минска оказывалась с 2018 по 2020 год, выяснило издание, услуги включали в себя модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку новой техники, используемой для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем.

Среди изученных документов — корреспонденция между белорусским государственным агентством по экспорту вооружений и оборонными заводами республики, в ней упомянуты заказы на современное артиллерийское оборудование для Азербайджана и переписка между Минском и Баку о согласовании закупки противоракетных комплексов «Гроза-С» для вооруженных сил Азербайджана.

В одном из попавших к Politico документов сказано, что белорусские предприятия играют активную роль «в возвращении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг» в эту страну.

В середине мая белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вспомнил произошедший между ними разговор перед «освободительной войной». По итогам беседы тогда они «пришли к выводу, что в войне победить можно»

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — сказал Лукашенко.

Белоруссия и Армения вместе с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном входят в ОДКБ — организацию коллективной безопасности. Несколько десятилетий между Ереваном и Баку продолжается вооруженный конфликт, в последние годы в боях активно применяли беспилотники и артиллерию. В 2020 году между Арменией и Азербайджаном снова произошли бои, которые удалось остановить после вмешательства России. В 2022 году в зоне боев оказалась суверенная территория Армении, после чего Ереван обратился к ОДКБ за помощью, но в организации предложили отправить комиссию для установления фактов. Новый виток эскалации произошел прошлой осенью: тогда Баку восстановил контроль над Нагорным Карабахом, из-за чего из региона были вынуждены уехать десятки тысяч армян.

Армянский премьер Никол Пашинян упоминал прежде, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны». «Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны [в Карабахе], поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?», — задался он вопросом. Премьер назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

Пашинян отказался посещать Белоруссию до того, как ею правит Лукашенко и потребовал извинений. Белоруссия отозвала своего посла из Еревана для консультаций, аналогичным образом поступила Армения.

«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию, и, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — говорили в Кремле.