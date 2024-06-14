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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Politico узнало о поставках Белоруссией оружия Азербайджану

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Баку перед эскалацией в войне с Ереваном получил от Минска новое оборудование для беспилотников, артиллерии и РЭБ, обнаружило Politico в конфиденциальной документации. Белоруссия и Армения входят в ОДКБ
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко
Ильхам Алиев и Александр Лукашенко (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Белоруссия поставляла Азербайджану передовое вооружение, пишет Politico со ссылкой на более чем дюжину конфиденциальных писем, дипломатических нот, векселей и экспортных паспортов.

Помощь азербайджанской армии со стороны Минска оказывалась с 2018 по 2020 год, выяснило издание, услуги включали в себя модернизацию старого артиллерийского оборудования и поставку новой техники, используемой для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем.

Среди изученных документов — корреспонденция между белорусским государственным агентством по экспорту вооружений и оборонными заводами республики, в ней упомянуты заказы на современное артиллерийское оборудование для Азербайджана и переписка между Минском и Баку о согласовании закупки противоракетных комплексов «Гроза-С» для вооруженных сил Азербайджана.

В одном из попавших к Politico документов сказано, что белорусские предприятия играют активную роль «в возвращении деоккупированных территорий Азербайджана, а также экспорте белорусских товаров и услуг» в эту страну.

Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ею правит Лукашенко
Политика
Александр Лукашенко и&nbsp;Никол Пашинян

В середине мая белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вспомнил произошедший между ними разговор перед «освободительной войной». По итогам беседы тогда они «пришли к выводу, что в войне победить можно»

«Я еще подумал, вспомнил наш разговор перед войной, перед Вашей освободительной войной, когда мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — сказал Лукашенко.

Белоруссия и Армения вместе с Россией, Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном входят в ОДКБ — организацию коллективной безопасности. Несколько десятилетий между Ереваном и Баку продолжается вооруженный конфликт, в последние годы в боях активно применяли беспилотники и артиллерию.

В 2020 году между Арменией и Азербайджаном снова произошли бои, которые удалось остановить после вмешательства России. В 2022 году в зоне боев оказалась суверенная территория Армении, после чего Ереван обратился к ОДКБ за помощью, но в организации предложили отправить комиссию для установления фактов. Новый виток эскалации произошел прошлой осенью: тогда Баку восстановил контроль над Нагорным Карабахом, из-за чего из региона были вынуждены уехать десятки тысяч армян.

Белоруссия построит в Карабахе небольшой населенный пункт
Экономика
Фото:Алексей Куденко / РИА Новости

Армянский премьер Никол Пашинян упоминал прежде, что знает «как минимум две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке войны». «Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны [в Карабахе], поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?», — задался он вопросом. Премьер назвал ОДКБ «союзом-пузырем», члены которого «с Азербайджаном планировали войну против нас».

Пашинян отказался посещать Белоруссию до того, как ею правит Лукашенко и потребовал извинений. Белоруссия отозвала своего посла из Еревана для консультаций, аналогичным образом поступила Армения.

«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию, и, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — говорили в Кремле.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Белоруссия Азербайджан Армения поставки оружия
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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