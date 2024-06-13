Белоруссия решила отозвать посла из Еревана

Вид на площадь Республики в Ереване (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Посол Белоруссии в Армении в ближайшее время отправится в Минск, сообщили в белорусском МИДе, передает БелТа.

Официальный представитель белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз подчеркнул, что Белоруссия не собирается ухудшать отношения с Арменией, «сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки». Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция, рассказал он.

«Мы все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении, как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем — при чем здесь Беларусь? », — заявил Глаз.

По его словам, представитель посольства Армении был вызван в МИД Белоруссии, чтобы попытаться разъяснить данный вопрос.

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