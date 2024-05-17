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Белоруссия построит в Карабахе небольшой населенный пункт

Белоруссия построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Белоруссия построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей, сообщил министр архитектуры и строительства страны Руслан Пархамович, передает БелТА.

По словам чиновника, объект построят в Агдамском районе в центральной части Азербайджана. Он будет чем-то вроде агрогородка с «белорусским колоритом».

«Важно предоставить людям не только комфортное жилье, но и обеспечить их достойными местами для работы», — подчеркнул Пархамович. Если проект удастся, то страны создадут еще несколько совместных объектов, добавил министр.

Агдамский район расположен в центральной части Карабаха, который разделен на Равнинный и Нагорный. Второй после антитеррористической операции Баку, которая прошла осенью 2023 года, перестал быть непризнанной автономной республикой и перешел в состав Азербайджана.

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Накануне, 16 мая, белорусский президент Александр Лукашенко предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий. Ранее местные власти оценили расходы на восстановление Нагорного Карабаха и Восточного Зангезура в 4 млрд манатов (около $2,4 млрд).

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Для сдачи в аренду

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Для продажи

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