Белоруссия построит в Карабахе небольшой населенный пункт

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Белоруссия построит в Карабахе населенный пункт на 420 семей, сообщил министр архитектуры и строительства страны Руслан Пархамович, передает БелТА.

По словам чиновника, объект построят в Агдамском районе в центральной части Азербайджана. Он будет чем-то вроде агрогородка с «белорусским колоритом».

«Важно предоставить людям не только комфортное жилье, но и обеспечить их достойными местами для работы», — подчеркнул Пархамович. Если проект удастся, то страны создадут еще несколько совместных объектов, добавил министр.

Агдамский район расположен в центральной части Карабаха, который разделен на Равнинный и Нагорный. Второй после антитеррористической операции Баку, которая прошла осенью 2023 года, перестал быть непризнанной автономной республикой и перешел в состав Азербайджана.

Накануне, 16 мая, белорусский президент Александр Лукашенко предложил Азербайджану содействие в послевоенном восстановлении территорий. Ранее местные власти оценили расходы на восстановление Нагорного Карабаха и Восточного Зангезура в 4 млрд манатов (около $2,4 млрд).