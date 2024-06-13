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Политика ,  
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Кремль пообещал прояснить позицию Армении по членству в ОДКБ

Песков: Россия прояснит позицию Армении по членству в ОДКБ
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия продолжит работу с Арменией, которая допустила выход из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), и постарается прояснить позицию Еревана. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу «Звезда».

«Мы продолжим работу с нашими армянскими друзьями. Мы будем прояснять их позицию, и, конечно, надеемся, что в любом случае мы будем придерживаться партнерских и союзнических отношений», — сказал он.

Песков выразил мнение, что армянская сторона заинтересована в сохранении подобных связей в не меньшей степени.

Пашинян связал будущее Армении в ОДКБ с извинениями от Лукашенко
Политика
Никол Пашинян

Накануне армянский премьер Никол Пашинян заявил, выступая в парламенте, относительно членства в ОДКБ: «Выйдем. Мы решим, когда выходить. А по вашему мнению, каким должен быть следующий шаг?»

МИД Армении назвал трактовку слов Пашиняна как намерения выйти из организации ошибочной. Армения не выходит из ОДКБ, подчеркнули в ведомстве.

На следующий день, 13 июня, Пашинян заявил, что ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию, которая также входит в ОДКБ, пока пост президента там занимает Александр Лукашенко.

Лукашенко 16 мая назвал «освободительной войной» операцию Азербайджана в Нагорном Карабахе и рассказал, что перед ее началом обсуждал ее исход с президентом страны Ильхамом Алиевым. «Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — заявил президент Белоруссии.

«Один из членов ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны [в Карабахе], поощрял, верил и желал победы Азербайджана. И после этого я должен обсуждать с президентом Беларуси какие-то вопросы в формате ОДКБ?» — отреагировал Пашинян. Он потребовал от Лукашенко найти «такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».

Армения 13 июня отозвала из Белоруссии своего посла для консультаций.

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Теги
Персоны
Армения ОДКБ Дмитрий Песков Никол Пашинян
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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