Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ею правит Лукашенко

Александр Лукашенко и Никол Пашинян (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие армянские чиновники не будут посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте страны.

«Отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — цитирует премьер-министра NEWS.am.

Пашинян добавил, что ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия сама покинет организацию, или Лукашенко найдет «такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».

ОДКБ — региональная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Так глава правительства Армении отреагировал на слова Лукашенко, сказанные на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Белоруссии назвал тогда операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной» и рассказал, что перед ее началом обсуждал с Алиевым варианты ее исхода.

«Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — отметил Лукашенко.

Пашинян ранее рассказал об участии одного из членов ОДКБ в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Он уточнил, что член организации желал победы Азербайджана. Также премьер-министр отметил, что инцидент ставит под вопрос возможность обсуждения с президентом Белоруссии вопросов в формате ОДКБ.