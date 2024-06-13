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Политика ,  
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Пашинян отказался посещать Белоруссию, пока ею правит Лукашенко

Александр Лукашенко и&nbsp;Никол Пашинян
Александр Лукашенко и Никол Пашинян (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие армянские чиновники не будут посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко. Об этом Пашинян сказал, выступая в парламенте страны.

«Отныне более никогда не поеду в Белоруссию. Покуда в Белоруссии президент Александр Лукашенко. И вообще заявляю, что с этого момента ни один официальный представитель Армении не поедет в Белоруссию. Вообще», — цитирует премьер-министра NEWS.am.

Пашинян добавил, что ситуация вокруг ОДКБ может измениться, если Белоруссия сама покинет организацию, или Лукашенко найдет «такие слова извинений и объяснений, которые будут приемлемы для народа Армении».

ОДКБ — региональная организация, которая состоит из шести стран бывшего СССР: Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Основная цель ОДКБ — защита стран-участниц от внешнего вооруженного нападения.

Пашинян связал будущее Армении в ОДКБ с извинениями от Лукашенко
Политика
Никол Пашинян

Так глава правительства Армении отреагировал на слова Лукашенко, сказанные на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Президент Белоруссии назвал тогда операцию в Нагорном Карабахе «освободительной войной» и рассказал, что перед ее началом обсуждал с Алиевым варианты ее исхода.

«Мы философски рассуждали за обедом вдвоем. Тогда мы пришли к выводу, что в войне победить можно. Это важно. Очень важно удержать эту победу», — отметил Лукашенко.

Пашинян ранее рассказал об участии одного из членов ОДКБ в подготовке 44-дневной войны в Карабахе. Он уточнил, что член организации желал победы Азербайджана. Также премьер-министр отметил, что инцидент ставит под вопрос возможность обсуждения с президентом Белоруссии вопросов в формате ОДКБ.

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Теги
Персоны
Александр Лукашенко Никол Пашинян Белоруссия Армения
Никол Пашинян фото

Никол Пашинян

политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года

Новейшие практики цифрового обслуживания

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