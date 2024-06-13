Пашинян связал будущее Армении в ОДКБ с извинениями от Лукашенко

Никол Пашинян (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в отношениях Еревана с ОДКБ «теоретически нельзя исключать изменений, если, к примеру, Беларусь сама решит выйти из ОДКБ или же Лукашенко произнесет такие слова извинения, которые будут приемлемы для армянского народа».

Он добавил, что не будет посещать Белоруссию, пока ее возглавляет Александр Лукашенко.

Лукашенко ранее на встрече с президентом Ильхамом Алиевым рассказал о разговоре с последним перед «освободительной войной». По итогам разговора стороны «пришли к выводу, что в войне победить можно», сказал белорусский президент.

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