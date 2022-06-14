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Война санкций ,  
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Серебренников объяснил призыв снять санкции с Абрамовича

Режиссер заявил, что Абрамович очень помог современной российской культуре, в том числе оплатил лечение Андрея Звягинцева от COVID в Германии. Миллиардер находится под санкциями ЕС и Британии
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Режиссер Кирилл Серебренников объяснил свой призыв снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича помощью бизнесмена для современной российской культуры. Об этом он сказал в интервью The Guardian.

«Мне было важно высказаться. Абрамович очень помог современной российской культуре. Он буквально помог выжить российским артистам», — заявил Серебренников.

По словам режиссера, Абрамович оплатил лечение режиссеру Андрею Звягинцеву в Германии, когда тот в прошлом году тяжело переболел COVID-19. Тогда режиссера ввели в искусственную кому, у него было поражено более 90% легких.

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Серебренников также отметил, что повторил утверждение украинского президента Владимира Зеленского о том, что Абрамович может быть полезен на переговорах.

Снять санкции с миллиардера Серебренников призвал в мае на пресс-конференции в рамках Каннского кинофестиваля. Режиссер отметил, что бизнесмен давно помогает современному искусству.

В конце марта Хамовнический суд Москвы снял с Серебренникова судимость по делу «Седьмой студии», по которому он в 2020 году получил три года условно. После этого Variety сообщило, что режиссер прилетел из России в Париж, но постоянно проживать планирует в Германии. Киновед Жоэль Шапрон опубликовал в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) фото с ним во французской столице (сейчас публикация недоступна). Газета The Guardian пишет, что пообщалась с Серебренниковым в Национальном театре оперы и балета в Амстердаме, где прошла премьера оперы «Вольный стрелок» (Der Freischütz), которую он срежиссировал.

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Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $6,9 млрд) попал под санкции ЕС и Великобритании в марте. Бизнесмен уже оспорил решение Совета ЕС в Европейском суде в Люксембурге. США санкции против миллиардера пока не вводили. По данным The Wall Street Journal, об этом просил президент Украины Владимир Зеленский, который указал на посредничество Абрамовича в организации российско-украинских переговоров. Кремль подтвердил, что бизнесмен принимал участие в переговорном процессе «на начальной стадии», однако потом они продолжались между делегациями.

На прошлой неделе The Times сообщила, что глава украинской делегации на переговорах с Россией (в середине мая стороны сообщили об их приостановке) Давид Арахамия написал письмо в поддержку Абрамовича. По его словам, при содействии бизнесмена стороны достигли соглашения о гуманитарных коридорах, «по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей», также он помог с организацией обменов военнопленными.

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Теги
Юлия Выродова Юлия Выродова
Кирилл Серебренников Роман Абрамович санкции

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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