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The Times узнала о письме Арахамии в поддержу снятия санкций с Абрамовича

Глава украинской делегации на переговорах с Россией вступился за Романа Абрамовича, который оспаривает санкции ЕС. По его словам, при содействии бизнесмена получилось установить гуманитарные коридоры и освободить военнопленных
Роман Абрамович (слева) и&nbsp;Давид Арахамия (справа)&nbsp;после окончания российско-украинских переговоров
Роман Абрамович (слева) и Давид Арахамия (справа) после окончания российско-украинских переговоров (Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости)

Глава украинской делегации на переговорах с Россией по урегулированию конфликта Давид Арахамия написал письмо в поддержку миллиардера Романа Абрамовича, который сейчас пытается оспорить введенные против него санкции ЕС в суде, сообщает The Times со ссылкой на документы.

Арахамия указывает, что Абрамович сыграл «положительную роль» в переговорах Москвы и Киева, пишет The Times. Так, по его словам, при содействии Абрамовича были достигнуты договоренности, которые помогли установить «гуманитарные коридоры, по которым были эвакуированы более 400 тыс. мирных жителей». Также усилия российского миллиардера привели к нескольким обменам военнопленными, благодаря которым были освобождены несколько сотен человек. Абрамович до сих пор продолжает активно участвовать в переговорном процессе, а также поддерживает гуманитарные усилия, указывает Арахамия.

По данным газеты, в иске, который был подан в Европейский суд в Люксембурге в конце мая, в качестве одного их аргументов в пользу того, что санкции надо снять, адвокаты миллиардера указывают, что ограничения мешают Абрамовичу участвовать в мирных переговорах и гуманитарной деятельности: юридические фирмы и консультанты не решались сотрудничать с Абрамовичем, а сам он не может перемещаться по миру так же свободно, как это было до их введения.

Абрамович также настаивает, что санкции ЕС против него носят дискриминационный характер и основаны на ложных утверждениях о его близости к президенту Владимиру Путину.

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Помимо этого, в иске предпринимателя также говорится, что он платит гораздо больше налогов в Британии и ЕС, чем в России. Так, он заплатил 1,75 млрд фунтов стерлингов налогов (более $2 млрд) в Великобритании за последние 20 лет, а размер налогов, которые он и его компании заплатили стране в 2019–2010 годах (41 млн фунтов, или $51,4 млн), делают его одним из 25 крупнейших налогоплательщиков страны в этот налоговый период, говорится в заявлении адвокатов Абрамовича.

РБК направил запрос представителю Абрамовича и депутату Арахамии.

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Об участии Абрамовича в переговорах между Россией и Украиной стало известно в конце марта, когда он появился во дворце Долмабахче прямо перед началом переговоров делегаций в Стамбуле. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 31 марта говорил, что бизнесмен является «крайне эффективным» посредником. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что бизнесмен не является официальным членом российской делегации, но его «задействовали в обеспечении определенных контактов» между сторонами.

Санкции на Абрамовича Европейский союз и и Великобритания наложили еще в марте. США против него ограничений пока не вводили. В конце марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что США должны были сделать это одновременно с европейскими странами, однако отложили введение санкций против Абрамовича по просьбе президента Украины Владимира Зеленского. По данным газеты, тот сообщил президенту США Джо Байдену, что российский миллиардер может стать посредником в переговорах об урегулировании между Москвой и Киевом.

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В середине апреля, уже после того, как российско-украинские переговоры зашли в тупик, американский журнал Fortune со ссылкой на осведомленные источники писал, что Абрамович посетил Киев, чтобы обсудить возможность возобновления российско-украинских переговоров, которые зашли в тупик в начале апреля. Однако представитель бизнесмена тогда опроверг эти данные. «Господин Абрамович не в Киеве и не был там недавно», — сказал он РБК.

В конце апреля Bloomberg сообщал со ссылкой на источники, что в США высокопоставленные чиновники вновь настаивают на введении санкций против Абрамовича, так как его поездка в Киев не привела к существенным результатам: он не не встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо этого разговаривал с главой его администрации Андреем Ермаком.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
При участии
Надежда Синцова
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