Режиссер Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича

Режиссер Кирилл Серебренников во время пресс-конференции на Каннском кинофестивале призвал снять санкции с миллиардера Романа. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По словам режиссера, Абрамович давно поддерживает развитие российского независимого кино. «Мы должны снять санкции с Абрамовича. Он уже давно помогает современному искусству. Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот», — сказал Серебренников.

РБК направил запрос представителю Романа Абрамовича.

Попадание Абрамовича под санкции Великобритании и ЕС стало ответом стран на действия России на Украине. По данным The Wall Street Journal, США не стали вводить санкции против Абрамовича вслед за ними после консультаций Джо Байдена и Владимира Зеленского. Как сообщало издание, Вашингтон готовился объявить ограничения против предпринимателя, но воздержался из-за его возможной роли в переговорах России и Украины.

Состояние Абрамовича, по оценке Forbes, составляет $6,9 млрд, он занимает 17-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России. В рейтинге богатейших людей планеты Real Time Billionaires, который составляет Forbes, он находится на 219-й строке.