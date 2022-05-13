Звягинцев рассказал, что после COVID-19 оказался в инвалидном кресле

Перенесший болезнь летом 2021 года режиссер в интервью Антону Долину рассказал о болезни, коме и реабилитации. По словам Звягинцева, его «вынули с того света», а ходить самостоятельно он не может до сих пор

Андрей Звягинцев (Фото: АГН «Москва»)

Режиссер Андрей Звягинцев после перенесенного COVID-19 оказался в инвалидном кресле. Об этом он рассказал в интервью кинокритику Антону Долину, опубликованном на YouTube-канале «Радио Долин».

«В буквальном смысле меня вынули с того света», — сказал Звягинцев.

Режиссер заболел в начале июля прошлого года, болезнь он переносил тяжело. The Bell в сентябре писал, что поражение легких составляло 92%, режиссер находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, метод насыщения крови кислородом при острой дыхательной недостаточности). Его вывезли на лечение в Германию, где он и сейчас находится на реабилитации. Режиссера вводили в искусственную кому.

По словам самого Звягинцева, он улетел в ФРГ в середине августа. В немецкой клинике его ввели в кому, в которой он находился примерно полтора месяца. У него были сильно поражены легкие, начался сепсис — из-за заражения устойчивой к антибиотикам клебсиеллой. Спасти режиссера удалось с помощью бактериофагов — вирусов, которые заражают бактериальные клетки. Сначала планировалось сделать ему операцию по пересадке легких, но потом врачи увидели, что органы дыхания справляются сами.

В процессе выхода из комы Звягинцев пережил делирий — состояние, при котором пациент испытывает помрачение сознания и галлюцинации. Придя в себя, он обнаружил, что руки его не слушаются. «Предметы вываливались из рук, я не мог есть, меня кормили медсестры, — вспоминает артист. — Сперва диагностировали полинейропатию — это поражение периферийной нервной системы. То есть и ноги, и руки у меня, в общем, не подчинялись сигналам мозга». Теперь руки «помалу приходят в себя», но ходить самостоятельно Звягинцев не может до сих пор.

Режиссер рассказал, что заново учился двигаться и говорить: он предположил, что, когда его вводили в искусственную кому и ставили ему трахеостому, повредились голосовые связки. «Постепенно они (врачи. — РБК) приучают тебя к норме. Вот я на пути, на этом пути», — говорит Звягинцев.

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Незадолго до возникновения симптомов ковида режиссер вакцинировался от коронавируса, но он подчеркивает, что не считает прививку причиной тяжелого течения заболевания. Возможно, на момент вакцинации он уже бессимптомно болел «и на это состояние легла вакцина», предполагает Звягинцев. «То есть доля присутствия вот этого врага в организме, она увеличилась. Вот такая версия врачей», — поясняет он.

Андрею Звягинцеву 58 лет. Снятые им драмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017) номинировали на «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Его «Елена» (2011) в 2019 году стала единственной российской картиной в списке 50 лучших мировых фильмов 2010-х по версии Rolling Stone.