Абрамович оспорил в суде ЕС решение ввести против него санкции

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 мая
EUR ЦБ: 64,72 (-4,72) Инвестиции, 30 мая, 16:00
Курс доллара на 31 мая
USD ЦБ: 63,1 (-3,31) Инвестиции, 30 мая, 16:00
В ЕС заявили о планах стать «военной силой» из-за ситуации на Украине Политика, 12:12
Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 под Николаевом Политика, 12:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:06
Путин пожелал главе Удмуртии «успехов» на предстоящих выборах Политика, 12:04
«Макдоналдс» подал еще три заявки на регистрацию вариантов названия Бизнес, 12:04
Как избежать или минимизировать появление пигментных пятен РБК и Вирсавия, 12:03
Зеленский в разговоре с Эрдоганом заявил о желании встретиться с Путиным Политика, 12:03
МВД Франции обвинило Клоппа в пособничестве беспорядкам в финале ЛЧ Спорт, 11:43
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 11:42
Минобороны сообщило о найденном на «Азовстали» фургоне с телами погибших Политика, 11:39
В Киеве запросили международные гарантии для вывоза зерна из Украины Политика, 11:39
Топ-5 отделочных материалов, которым требуется импортозамещение Недвижимость, 11:39
Бойкот поставщиков и крах логистики. Какая еще проблема усугубила эти две Pro, 11:33
В Белоруссии произошел сбой в работе банковских карт Финансы, 11:21
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Война санкций ,  
0 

Абрамович оспорил в суде ЕС решение ввести против него санкции

Абрамович решил оспорить в суде введенные против него ограничительные меры. Иски против Совета ЕС подали и ряд других российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе Фридман, Авен и Мордашов
Роман Абрамович
Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский миллиардер Роман Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $8,6 млрд) подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции.

Иск зарегистрирован в картотеке суда 25 мая. РБК направил запрос представителю бизнесмена.

Абрамович попал под санкции ЕС в середине марта. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.

Объясняя свое решение, ЕС назвал Абрамовича «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В Евросоюзе также заявили, что бизнесмен является ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России.

Песков сравнил арест активов бизнесменов с ограблением на Диком Западе
Политика

Помимо Абрамовича иски к Совету ЕС подали и другие российские бизнесмены, которые попали под санкции. Среди них — акционеры Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман. Они считают решение ЕС необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб бизнесу. Решение ЕС также оспорили владелец «Северстали» Алексей Мордашов и, как сообщал Bloomberg, основатель USM Holdings Алишер Усманов.

В картотеке суда также зарегистрированы иски госкорпорации «ВЭБ.РФ», ее главы Игоря Шувалова, бывшего председателя совета директоров группы «Синара» Александра Пумпянского, экс-главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина, основателя «Русагро» Владимира Мошковича, президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, миллиардера Андрея Мельниченко и крупнейшего акционера «Магнита» Александра Винокурова.

Читайте на РБК Pro
Pro
«Ваш уровень дохода?»: какие вопросы в анкете сорвут исследование
Инструкции
Pro
Фото: Anton Vaganov / Reuters Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ
Статьи
Pro
Аналитики оценили, как долго доллар может торговаться по 60 руб.
Статьи
Pro
Фото: Marco Garcia / Getty Images Сейчас любой неосторожный пост может повредить: пиар в новых реалиях
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Медитация меняет мозг. Так ли это
Исследования
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Что в ближайшее время будет с безработицей в России?
Прогнозы
Pro
Мораторий лишил компании залогового обеспечения. Что делать
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики
Статьи

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Надежда Синцова
Роман Абрамович санкции ЕС
Материалы по теме
WSJ узнала о расследовании на Джерси в отношении активов Абрамовича
Политика
Абрамович и Усманов выбыли из десятки богатейших людей Британии
Бизнес
Мордашов оспорил в суде ЕС решение о введении против него санкций
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter