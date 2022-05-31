Абрамович оспорил в суде ЕС решение ввести против него санкции

Абрамович решил оспорить в суде введенные против него ограничительные меры. Иски против Совета ЕС подали и ряд других российских бизнесменов, попавших под санкции, в том числе Фридман, Авен и Мордашов

Роман Абрамович (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Российский миллиардер Роман Абрамович (Forbes оценивает его состояние в $8,6 млрд) подал иск в Европейский суд в Люксембурге против Совета ЕС, который ввел против него санкции.

Иск зарегистрирован в картотеке суда 25 мая. РБК направил запрос представителю бизнесмена.

Абрамович попал под санкции ЕС в середине марта. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов и запрет на въезд.

Объясняя свое решение, ЕС назвал Абрамовича «российским олигархом, имеющим давние и тесные связи с [президентом России] Владимиром Путиным». В Евросоюзе также заявили, что бизнесмен является ключевым акционером металлургической и горнодобывающей компании «Евраз» и что компания — один из крупнейших налогоплательщиков в России.

Помимо Абрамовича иски к Совету ЕС подали и другие российские бизнесмены, которые попали под санкции. Среди них — акционеры Альфа-банка Петр Авен и Михаил Фридман. Они считают решение ЕС необоснованным и способным нанести неоправданный ущерб бизнесу. Решение ЕС также оспорили владелец «Северстали» Алексей Мордашов и, как сообщал Bloomberg, основатель USM Holdings Алишер Усманов.

В картотеке суда также зарегистрированы иски госкорпорации «ВЭБ.РФ», ее главы Игоря Шувалова, бывшего председателя совета директоров группы «Синара» Александра Пумпянского, экс-главы «Уралхима» Дмитрия Мазепина, основателя «Русагро» Владимира Мошковича, президента группы компаний «Меркурий» Игоря Кесаева, миллиардера Андрея Мельниченко и крупнейшего акционера «Магнита» Александра Винокурова.