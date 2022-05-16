В Большом театре не подтвердили исключение из репертуара балета «Нуреев»

Премьера балета состоялась в Москве в конце 2019 года. В начале мая Большой театр отменил намеченные показы без объяснения причин. Режиссер постановки Кирилл Серебренников в апреле публиковал в соцсетях фото из Европы

Сцена из балета «Нуреев» (Фото: big.theater)

Руководство Государственного академического Большого театра (ГАБТ) не издавало приказа об исключении из репертуара балета «Нуреев» композитора Ильи Демуцкого, режиссером которого является Кирилл Серебренников, сообщили РБК в пресс-службе театра.

«Приказа по театру о том, что постановка снята с репертуара, нет», — заявили представители ГАБТ.

О том, что балет «Нуреев» больше не планируется к показу в Большом, сообщило интернет-издание «Октагон» со ссылкой на источник в ГАБТ. По данным издания, худсовет театра принял такое решение, поскольку Серебренников «не выходит на контакт».

Пресс-служба театра сообщила 2 мая, что ГАБТ отменил показы балета «Нуреев» и оперы Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале» в постановке Тимофея Кулябина. Вместо «Нуреева» зрителям показали балет «Спартак», а «Дона Паскуале» заменили на «Севильского цирюльника». Показы постановки Серебренникова должны были состояться 6, 7 и 8 мая, постановки Кулябина — 5–8 мая.

На сайте Большого театра опубликована афиша предстоящих спектаклей до начала августа, среди них нет ни «Нуреева», ни «Дона Паскуале».

Премьера балета «Нуреев» в постановке Кирилла Серебренникова состоялась в конце декабря 2017 года. На поклон некоторые участники спектакля вышли в футболках с надписью «Свободу режиссеру» — тогда Серебренников находился под домашним арестом по делу о хищении субсидий на работу основанной режиссером «Седьмой студии».

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В июне 2020 года в рамках этого дела Серебренникова приговорили к трем годам условно по делу о хищении государственных средств. Его обязали выплатить штраф в размере 800 тыс. руб. Суд признал фигурантов дела виновными в хищении 129 млн руб., а также удовлетворил гражданский иск Минкультуры на 129 млн руб.

В конце марта 2022 года суд снял судимость с Серебренникова и отменил условный срок. Суд принял во внимание истечение половины установленного испытательного срока, уплату всего объема штрафа и возмещение ущерба. Издание Variety писало, что после снятия судимости Серебренников покинул Россию и направился в Германию. Французский киновед Жоэль Шапрон в конце марта опубликовал фотографию режиссера на площади Бастилии в Париже, передавал ТАСС. Последняя фотография в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) режиссера опубликована в конце апреля из Городского музея Амстердама.