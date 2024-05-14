Харьковские власти заподозрили в коррупции при закупках для обороны

Журналисты обнаружили фирмы с признаками фиктивности, с которыми администрация Харьковской области заключала договоры на поставки материалов для защитных сооружений

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Украинские журналисты обнаружили признаки коррупции в действиях властей Харьковской области при строительстве фортификационных сооружений. Как сообщило издание «Украинская правда», речь может идти о миллионных хищениях.

В частности, издание обнаружило прямые договоры на поставку древесины, которые заключал департамент жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса Харьковской областной военной администрации с фирмами с признаками фиктивности.

«Так случилось, что департамент Харьковской ОВА для оборонных закупок выбирал только что зарегистрированные ноунейм-фирмы и ФЛПы (физические лица. — РБК)», — говорится в публикации.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в свою очередь, опубликовал в своем телеграм-канале заявление о намерении провести совещание со всеми участниками строительства заградительных конструкций. «Каждый подрядчик на заседании группы «Прозрачность и подотчетность» отчитается о выполненных работах», — заверил он.

О результатах Синегубов обещал отчитаться перед прессой.

Украинская сторона 10 мая сообщила о начале наступления российских военных в Харьковской области. По словам президента страны Владимира Зеленского, особо тяжелая обстановка сложилась на окраинах Волчанска. На фоне продвижения российских военных власти Харьковской области объявили эвакуацию из северных районов.

Минобороны России отчиталось о взятии под контроль нескольких приграничных населенных пунктов в Харьковской области. Днем 13 мая ведомство заявило об улучшении тактического положения войск в этом регионе.

Командир взвода разведки 1-го стрелкового батальона 57-й мотопехотной бригады Денис Ярославский сообщал об отсутствии фортификаций на границе в Харьковской области. Эту же информацию подтверждал собеседник Le Monde в украинской армии: оборона Волчанска не была подготовлена и подразделения не обладают средствами для остановки продвижения армии России.

В Минобороны Украины опровергли отсутствие укреплений в Харьковской области.