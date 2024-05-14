Минобороны: российские войска заняли село к юго-западу от Волчанска

Российские войска заняли село к юго-западу от Волчанска

Российская армия продвигается вглубь Харьковской области, сообщает Минобороны. Подразделения заняли еще один населенный пункт под Волчанском

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны России сообщило о дальнейшем продвижении войск группировки «Север» вглубь Харьковской области. За последние сутки было занято село Бугроватка к юго-западу от Волчанска.

В военном ведомстве также рассказали об ударах по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Веселое, Волчанск и Липцы, отражена контратака в районе Старицы. Общие потери украинской армии на этом направлении за сутки в Минобороны оценили в 135 человек.

Волчанск находится на севере Харьковской области близ границы с Россией. Расстояние между Волчанском и Шебекино, расположенном в Белгородской области, — около 10 км.

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