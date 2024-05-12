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Военная операция на Украине ,  
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Полиция Украины доложила об эвакуации из Харьковской области

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Полицейские вывезли еще почти тысячу человек из трех районов в Харьковской области, доложила полиция Украины. Зеленский до этого заявлял о начале наступления Москвы, Минобороны России отчиталось о взятии пяти населенных пунктов
Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины за два дня эвакуировала 970 мирных жителей из Харьковской области в безопасные места, сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

«В настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни. Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — сказано в сообщении.

Полиция отметила, что сотрудники работают в сверхтяжелых условиях

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Фото:president.gov.ua

Минобороны России накануне днем отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области неподалеку от российской границы: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. 6 мая под российский контроль перешло также село Котляровка в Харьковской области.

Украинский президент 10 мая заявлял о начале Россией наступления в Харьковской области и заверял в готовности ВСУ к такому развитию событий. «Безусловно, возможно, что русские готовятся к более масштабному наступлению на Харьков», - предположили в Белом доме.

По мнению харьковских властей, угрозы наземных боев в Харькове сейчас нет, эвакуация из областного центра не требуется, но план этих мероприятий отработан и регулярно актуализируется.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Харьковская область эвакуация
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