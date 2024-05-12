Полиция Украины доложила об эвакуации из Харьковской области

Нацполиция Украины сообщила об эвакуации 970 человек из Харьковской области

Полицейские вывезли еще почти тысячу человек из трех районов в Харьковской области, доложила полиция Украины. Зеленский до этого заявлял о начале наступления Москвы, Минобороны России отчиталось о взятии пяти населенных пунктов

Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция Украины за два дня эвакуировала 970 мирных жителей из Харьковской области в безопасные места, сообщила пресс-служба ведомства на сайте.

«В настоящее время ряд населенных пограничных пунктов фактически непригодны для жизни. Полицейские Харьковщины осуществляют эвакуацию гражданского населения из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин», — сказано в сообщении.

Полиция отметила, что сотрудники работают в сверхтяжелых условиях

Минобороны России накануне днем отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области неподалеку от российской границы: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. 6 мая под российский контроль перешло также село Котляровка в Харьковской области.

Украинский президент 10 мая заявлял о начале Россией наступления в Харьковской области и заверял в готовности ВСУ к такому развитию событий. «Безусловно, возможно, что русские готовятся к более масштабному наступлению на Харьков», - предположили в Белом доме.

По мнению харьковских властей, угрозы наземных боев в Харькове сейчас нет, эвакуация из областного центра не требуется, но план этих мероприятий отработан и регулярно актуализируется.