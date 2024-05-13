 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Главу войск ВСУ «Харьков» Галушкина сняли с должности на фоне наступления России
Сюжет
Военная операция на Украине
Спустя месяц после назначения командование ВСУ сняло с должности главу группировки войск «Харьков», его место занял замглавы Генштаба, который принимал участие в боях под Херсоном в 2022 году
Михаил Драпатый
Михаил Драпатый (Фото: Министерство обороны Украины)

Командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» армии Украины бригадный генерал Юрий Галушкин снят с должности, на его место назначен Михаил Драпатый. Об этом «РБК-Украина» сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».

Такое решение приняло военное руководство 11 мая, уточнили в «Хортице». Новый командующий при этом останется заместителем начальника Генштаба Украины.

Группировка войск «Харьков» входит в «Хортицу», ее создали после начала Россией военной операции. Оно ответственно за Слобожанское направление обороны. Галушкин возглавил группировку месяц назад, в начале апреля.

Le Monde сообщила о слабости укреплений ВСУ у Волчанска
Политика
Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Драпатый прежде возглавлял механизированный батальон, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения на фоне наступления бойцов ДНР. В 2017 году он возглавил бригаду в зоне операции ВСУ в Донбассе.

До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку «Херсон» и получил известность как один из командиров, руководивших боевыми действиями на правом берегу Херсонской области в 2022 году. В феврале 2024 года Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

В Раде увидели дефицит бетонных укреплений и минных полей под Харьковом
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

Киев сообщил 10 мая о начале наступления Москвы в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на фронте обостренной. «На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ», — отметил он. По оценке президента Владимира Зеленского, на окраинах города Волчанска в Харьковской области сложилась особо тяжелая обстановка.

Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области неподалеку от российской границы: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Харьков Харьковская область ВСУ Украина
Материалы по теме
Белоусов назвал, над чем стоит поработать в Минобороны
Политика
В Раде увидели дефицит бетонных укреплений и минных полей под Харьковом
Политика
Генштаб ВСУ заявил о «тактическом успехе» российских сил под Харьковом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Володин призвал обучать мигрантов русскому языку на родине Политика, 13:24
Лавров ответил на угрозы победить Россию на поле боя Политика, 13:20
Как скрипты и отработка возражений с помощью ИИ помогли удвоить выручку Pro, 13:13
Минобороны России заявило об улучшении положения в Харьковской области Политика, 13:12
«Точка» выплатила ₽8 млрд клиентам со счетами в Киви-банке Экономика, 13:09
На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России Политика, 13:01
В Крыму приговорили пятерых за шпионаж в пользу СБУ Политика, 12:54
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Матвиенко поблагодарила Лаврова за «мощный десант» из МИДа в Совфеде Политика, 12:53
В России начались продажи новых Skoda и BMW. Цены и подробности Авто, 12:47
Раненного при атаке на Белгород младенца доставили в больницу в Москве Общество, 12:45
Чемпион Олимпиады-1998 заявил о несогласии с отстранением сборной России Спорт, 12:43
Как масштабировать бизнес, создав франшизу РБК Франшизы, 12:42
СПБ Биржа приостановила торги из-за технического сбоя Инвестиции, 12:37
Суд в Австралии отменил блокировку видео с нападением на священника Общество, 12:36