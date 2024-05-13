На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Спустя месяц после назначения командование ВСУ сняло с должности главу группировки войск «Харьков», его место занял замглавы Генштаба, который принимал участие в боях под Херсоном в 2022 году

Михаил Драпатый (Фото: Министерство обороны Украины)

Командующий оперативно-тактической группировкой войск (ОТУВ) «Харьков» армии Украины бригадный генерал Юрий Галушкин снят с должности, на его место назначен Михаил Драпатый. Об этом «РБК-Украина» сообщили в оперативно-стратегической группировке войск «Хортица».

Такое решение приняло военное руководство 11 мая, уточнили в «Хортице». Новый командующий при этом останется заместителем начальника Генштаба Украины.

Группировка войск «Харьков» входит в «Хортицу», ее создали после начала Россией военной операции. Оно ответственно за Слобожанское направление обороны. Галушкин возглавил группировку месяц назад, в начале апреля.

Драпатый прежде возглавлял механизированный батальон, который в мае 2014 года вошел в Мариуполь, чтобы усилить подразделения на фоне наступления бойцов ДНР. В 2017 году он возглавил бригаду в зоне операции ВСУ в Донбассе.

До января 2024 года Драпатый возглавлял оперативную группировку «Херсон» и получил известность как один из командиров, руководивших боевыми действиями на правом берегу Херсонской области в 2022 году. В феврале 2024 года Драпатого назначили заместителем начальника Генштаба по подготовке военных.

Киев сообщил 10 мая о начале наступления Москвы в Харьковской области. Главком ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на фронте обостренной. «На этой неделе обстановка в Харьковской области существенно обострилась. В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ», — отметил он. По оценке президента Владимира Зеленского, на окраинах города Волчанска в Харьковской области сложилась особо тяжелая обстановка.

Минобороны России отчитывалось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области неподалеку от российской границы: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.