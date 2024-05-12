Зеленский заявил о тяжелой ситуации на окраинах Волчанска

Украинский президент подтвердил бои под городом, расположенном на севере Харьковской области. По его словам, ситуация для ВСУ на этом направлении складывается сложная

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил об очень сложной ситуации для ВСУ на окраинах города Волчанск в Харьковской области.

Зеленский заявил, что украинская армия пытается проводить контратаки и призвал местное население всячески содействовать военным.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что, по последним данным, в Волчанске остается до 500 человек. 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации мирных жителей из Волчанска.

За последние два дня Минобороны сообщило о занятии целого ряда населенных пунктах в приграничных с Россией районах Харьковской области. Среди них села Плетеневка и Гатище, которые находятся у северных окраин Волчанска.

Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области, в нескольких километрах от российской границы. В начале военной операции он был занят российской армией, однако оставлен осенью 2022 года.