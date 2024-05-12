 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский заявил о тяжелой ситуации на окраинах Волчанска

Сюжет
Военная операция на Украине
Украинский президент подтвердил бои под городом, расположенном на севере Харьковской области. По его словам, ситуация для ВСУ на этом направлении складывается сложная

Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил об очень сложной ситуации для ВСУ на окраинах города Волчанск в Харьковской области.

Зеленский заявил, что украинская армия пытается проводить контратаки и призвал местное население всячески содействовать военным.

Глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что, по последним данным, в Волчанске остается до 500 человек. 10 мая украинские власти сообщили об эвакуации мирных жителей из Волчанска.

За последние два дня Минобороны сообщило о занятии целого ряда населенных пунктах в приграничных с Россией районах Харьковской области. Среди них села Плетеневка и Гатище, которые находятся у северных окраин Волчанска.

Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области
Политика
Фото:Алексей Майшев / РИА Новости

Волчанск — город в Чугуевском районе Харьковской области, в нескольких километрах от российской границы. В начале военной операции он был занят российской армией, однако оставлен осенью 2022 года.

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.
Продавец: ООО МКТ. 107061, г. Москва, Преображенская пл., д.8. ОГРН 1079847067046

Авторы
Теги
Персоны
Артем Филипенок Артем Филипенок
Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о продвижении войск в Харьковской области
Политика
Минобороны сообщило о взятии четырех сел и поселка в Харьковской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
В пострадавшем от обстрела районе Белгорода приостановят работу ТЦ Политика, 23:31
В Германии назвали опасной идею сбивать российские ракеты силами НАТО Политика, 23:04
Песков рассказал о судьбе Герасимова после отставки Шойгу Политика, 23:02
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 22:57
Зеленский заявил о тяжелой ситуации на окраинах Волчанска Политика, 22:44
В Белгороде нашли тела еще четырех погибших при обрушении многоэтажки Политика, 22:26
Кремль объяснил новую должность Шойгу Политика, 22:15
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Жена Вучича встретила в Сербии Елену Зеленскую Политика, 22:13
Кремль объяснил выбор кандидатуры Белоусова на пост министра обороны Политика, 22:01
Что известно про кандидата в министры обороны Белоусова 21:54
Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ Политика, 21:40
Шойгу получил должность секретаря Совета Безопасности Политика, 21:37
Путин уволил Патрушева с поста секретаря Совбеза Политика, 21:34
В Белгороде сообщили об аварийном отключении света на Харьковской горе Общество, 21:28