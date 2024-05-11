Минобороны: в Харьковской области взяты под контроль пять населенных пунктов

Минобороны сообщило о взятии четырех сел и поселка в Харьковской области

Всего российские войска взяли под контроль шесть населенных пунктов: пять в Харьковской области у границы с Белгородской и один — в ДНР, недалеко от Авдеевки

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В Харьковской области российские войска взяли под контроль пять населенных пунктов вблизи границы с Россией, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», — сказано в сообщении.

Поселок Плетеневка и село Огурцово находятся рядом с украинским городом Волчанск, ближайшие российские населенные пункты — город Шебекино и село Новая Таволжанка Белгородской области.

Села Борисовка, Пыльная и Стрелечья располагаются на границе с Белгородским районом, к востоку от трассы «Белгород-Харьков» и КПП «Нехотеевка».

6 мая под российский контроль перешло также село Котляровка в Харьковской области.

Также Минобороны заявило о взятии под контроль поселка городского типа Керамик в ДНР. Он находится к северо-западу Донецка и Авдеевки, рядом с поселком Очеретино, который перешел под контроль России 5 мая. Днем позже было взято расположенное вблизи поселка Соловьево.

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Накануне, 10 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил о российском наступлении в Харьковской области. Он сказал, что украинская армия была к этому готова. В Волчанске на этом фоне объявили эвакуацию.

11 мая глава украинской харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что из приграничья вывезли 1775 человек. «1048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами», — написал Синегубов. За прошедшие сутки, по его словам, три человека погибли и шесть пострадали.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.