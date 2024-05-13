Le Monde сообщила о слабости укреплений ВСУ у Волчанска

Украинские военнослужащие в сложном положении из-за недостаточной подготовки Волчанска к обороне, пишет Le Monde. Он находится в Харьковской области в 10 км от белгородского Шебекино, Зеленский сообщал о боях на окраинах города

Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Оборона города Волчанск в Харьковской области не была подготовлена, подразделения армии Украины не располагают средствами, чтобы предотвратить наступления России, пишет Le Monde со ссылкой на одного из служащих ВСУ в регионе.

Другой военный, служащий 1-го батальона 57-й бригады Денис Ярославский написал, что Волчанск может попасть в окружение. «Я говорю это потому, что мы можем умереть, и никто не узнает правды», — добавил он в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной и признанной экстремистской в России).

Волчанск находится на севере Харьковской области близ границы с Россией. Расстояние между Волчанском и Шебекино, расположенном в Белгородской области, — около 10 км. В 2022 году население города достигало 17,4 тыс. человек. В начале военной операции он был занят российской армией, однако оставлен осенью 2022 года. В мае 2024-го из этой местности начали эвакуировать мирных жителей на фоне активизации военных действий. Глава харьковской обладминистрации Олег Синегубов уточнял, что в Волчанске остаются до 500 человек.

Украинский президент Владимир Зеленский 10 мая заявил о начале Россией наступления в Харьковской области и заверил в готовности ВСУ к такому развитию событий. Минобороны России затем отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области неподалеку от российской границы: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.

К вечеру 12 мая на окраинах Волчанска сложилась очень сложная ситуация, ВСУ пытаются контратаковать, признавал Зеленский. В настоящее время российская сторона имеет «тактический успех», подтвердили в украинском Генштабе.

По мнению харьковских властей, угрозы наземных боев в Харькове сейчас нет, эвакуация из областного центра не требуется, но план этих мероприятий отработан и регулярно актуализируется.