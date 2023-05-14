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WSJ узнала о готовности НАТО предложить Киеву помощь, но не членство

WSJ: страны НАТО готовы на саммите в Вильнюсе предложить Киеву помощь, но не членство
Альянс сейчас работает над решением, которое сигнализировало бы о том, что Киев может присоединиться к НАТО в будущем, и готовит предложение немедленной помощи к июльскому саммиту в Вильнюсе, пишет газета
Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Страны НАТО готовы на июльском саммите в Вильнюсе предложить Украине немедленную помощь, но не членство в альянсе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, дипломаты и чиновники блока сейчас работают над решением, которое сигнализировало бы о том, что Киев может присоединиться к альянсу в будущем, и готовят предложение немедленной помощи.

По словам ряда западных официальных лиц, Германия по-прежнему возражает против вступления Украины в НАТО. Немецкие чиновники опасаются, что прием страны, на территории которой идут боевые действия, повысит риск конфронтации между Россией и НАТО, пишет WSJ.

В начале мая генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все страны блока согласны с перспективой членства Украины. «Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это решать не Москве, а Киеву. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — сказал он.

До этого Столтенберг говорил, что Украина должна сохраниться прежде всего «как независимая нация в Европе». Если Украина не сохранится как независимое и суверенное государство, то вопрос о членстве в НАТО вообще стоять не будет», — отмечал генсек.

Против членства Украины в НАТО выступает Венгрия. Глава МИДа Петер Сийярто в марте заявлял, что Будапешт не поддержит подобное решение, как и вступление Украины в ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.

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Украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что его стране хотелось бы услышать на саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса». Он призывал дать украинской стороне «четкий сигнал», что ее примут, хотя она понимает, что не сможет вступить в НАТО, пока идут военные действия. Украина «может и должна стать 33-м членом» альянса вслед за Финляндией и Швецией, убежден Зеленский.

Президент Литвы Гитанас Науседа отмечал, что, с одной стороны, все хотят, чтобы Киев получал «очень четкие, ощутимые сигналы о своем членстве», а с другой — понимают, что «в условиях военного времени» Украина не может претендовать на вступление в блок. Однако натовские страны, по его словам, больше не могут повторять «всем надоевшие фразы» о политике открытых дверей, а должны дать Киеву «четкий сигнал о возможностях сближения со структурой НАТО и увидеть место Украины в общей архитектуре безопасности».

Москва неоднократно настаивала на отказе НАТО от продвижения на восток за счет Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл недопущение членства Украины в блоке одной из целей военной операции, «в противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности» страны.

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Елена Чернышова
НАТО Украина военная помощь Военная операция на Украине
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