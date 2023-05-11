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El Pais узнала о близкой к завершению крупнейшей реконфигурации НАТО

El Pais: в НАТО близка к завершению крупнейшая реконфигурация из-за российской угрозы
НАТО завершает разработку стратегии, в которой содержатся новые подходы к развертыванию сил для защиты союзников на всех флангах и к ответам на угрозы со стороны России. В прошлом году альянс назвал страну главной военной угрозой
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Североатлантический альянс завершает работу над общей стратегией противодействия терроризму и угрозе со стороны России, она представляет собой «крупнейшую реконфигурацию со времен холодной войны», сообщает El Pais со ссылкой на источники, которые участвуют в разработке стратегии.

Стратегия занимает около 4 тыс. страниц, в документе описываются планы НАТО по изменению подхода к развертыванию сил в различных регионах и ответам на угрозы со стороны Москвы (в прошлом году альянс признал ее главной угрозой) — от военных до кибератак. В частности, пишет газета, альянс планирует отойти от размещения больших по численности боевых групп и вместо этого намерен размещать бригады примерно по 5 тыс. военнослужащих, которые смогут развертываться на местах быстрее. Среди угроз рассматриваются возможности размещения Россией тысяч солдат у восточной границы НАТО и уязвимость инфраструктуры стран — членов альянса (на это обратили внимание из-за взрывов газопроводов «Северный поток»). В стратегии перечислены принципы защиты ключевых объектов НАТО, отметили собеседники газеты.

Акцент сделан на усиление не только восточного фланга блока, предусмотрен «подход на 360 градусов», то есть всей территории альянса. Источники газеты отметили, что в свете обновления стратегии НАТО потребуются новые инвестиции.

Накануне, 10 мая, генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что новые региональные планы с описанием того, как блок «будет сдерживать и защищать союзников по НАТО от любой агрессии», включают точные требования по преобразованию вооруженных сил, в том числе относительно их развертывания. Генсек анонсировал больше учений союзников, приведение большего количества сил в боевую готовность, укрепление структуры командования и контроля в альянсе. Столтенберг выразил уверенность, что эти планы, а также планы по новым инвестициям в обороне поддержат на саммите НАТО в Вильнюсе в июле.

Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов отмечал в январе, что новыми угрозами для страны являются стремление НАТО расшириться за счет Финляндии (она уже стала членом блока) и Швеции, а также использование Украины как инструмента для ведения гибридной войны. В этой связи, отметил Герасимов, Москва корректирует свои планы по развитию армии.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
НАТО стратегия российская угроза
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