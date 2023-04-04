FT сообщила об игнорировании заявки Украины на вступление в НАТО

FT: НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время

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НАТО не может предложить Украине членство в ближайшее время, пишет газета Financial Times со ссылкой на четырех дипломатов.

«Заявка лежит на столе, и мы просто игнорируем ее. Членство сейчас не может быть вариантом. Но мы можем предпринять конкретные действия, чтобы показать, что мы верим в это в долгосрочной перспективе», — сказал один из собеседников.

Страны НАТО сейчас пытаются договориться об увеличении финансирования Киева из-за отсутствия консенсуса по поводу присоединения страны к альянсу. На встрече министров иностранных дел стран блока 4 апреля будет обсуждаться вопрос об удвоении финансирования из фонда для Украины с 250 млн евро в год до 500 млн евро. Эти действия направлены на то, чтобы смягчить «раздражение» Киева.

Украина официально подала заявку на членство в сентябре, но альянс не предпринял никаких официальных шагов в ответ.

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