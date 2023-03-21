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Венгрия назвала условие для поддержки вступления Украины в НАТО и ЕС

Сийярто: вступление Украины в ЕС и НАТО зависит от обеспечения прав закарпатских венгров
Петер Сийярто заявил, что из-за законов Украины под угрозой закрытия остаются 99 венгерских школ и детских садов и что, если Киев не будет соблюдать права венгерского меньшинства, Венгрия не поддержит его стремление в ЕС и НАТО
Петер Сийярто
Петер Сийярто (Фото: Max Kovalenko/ imago-images.de / Global Look Press)

Венгрия не поддержит интеграцию Украины в НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров, заявил глава венгерского МИДа Петер Сийярто, передает Pestisracok.

«Позиция Венгрии в отношении украинского интеграционного процесса [в ЕС и НАТО] во многом будет определяться тем, уважает ли Украина права венгерской национальной общины и вернет ли она венгерской национальной общине те права, которые были у венгерского меньшинства до 2015 года», — заявил политик.

Сийярто назвал неприемлемым факт, что, в то время как более 1300 школ и детских садов в Венгрии приняли детей украинских беженцев, 99 венгерских начальных и средних школ в Закарпатье находятся под угрозой закрытия из-за новых украинских законов.

Закарпатье, которое сейчас входит в состав Украины, было частью Венгрии до 1920 года. В Закарпатской области Украины до сих пор проживает венгерское национальное меньшинство. Согласно переписи 2001 года, это около 150 тыс. человек. Центром венгерской культуры на Украине считается город Берегово.

В 2012 году местная администрация присвоила венгерскому статус регионального языка, что позволило официально применять его в документообороте. Но в 2018 году закон о региональных языках утратил силу. В Будапеште считают, что Украина притесняет этнических венгров и другие меньшинства.

После начала российской военной операции на Украине Сийярто подчеркивал, что Будапешт готов принять меры, если понадобится спасти и защитить венгров, живущих в Закарпатской области. Тогда же власти Венгрии заявили, что Будапешт не допустит транзита оружия на Украину через Закарпатье в интересах местного венгерского меньшинства. Там подчеркивали, что «цель правительства — как можно дольше защищать Закарпатье от войны».

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер в январе потребовал от властей Украины прекратить «зверства» против закарпатских венгров. Это произошло после того, как с общественных учреждений закарпатского города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском. МИД Венгрии и ранее предупреждал, что если Украина хочет стать членом Евросоюза, то «постоянная и систематическая травля и лишение прав национальных меньшинств недопустимы».

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