Науседа исключил членство Украины в НАТО до завершения конфликта

С одной стороны, все хотят, чтобы Киев получал «очень четкие, ощутимые сигналы о своем членстве», а с другой — понимают, что «в условиях военного времени» Украина не может рассчитывать на вступление, считает президент Литвы

Гитанас Науседа (Фото: Hannah McKay / Getty Images)

Президент Литвы Гитанас Науседа исключил вступление Украины в НАТО до завершения конфликта. Об этом он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Это было бы слишком сложно. Мы знаем об этом, и сами украинцы знают об этом. Мы должны перейти к практической фазе, определить этапы и формулы, как действовать после [завершения конфликта]», — сказал Науседа (цитата по ТАСС).

Он рассчитывает, что на саммите саммит НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11–12 июля, будет определена дорожная карта присоединения Украины к альянсу.

На этой неделе литовский лидер говорил, что соглашение по перспективам членства Украины в НАТО будет одним из сложнейших вопросов предстоящего саммита, поскольку среди членов блока до сих пор нет единого мнения, его слова приводит LRT. С одной стороны, все хотят, чтобы Киев получал «очень четкие, ощутимые сигналы о своем членстве», а с другой — понимают, что «в условиях военного времени» Украина не может рассчитывать на вступление.

При этом он подчеркивал, что НАТО больше не может повторять «всем надоевшие фразы» о политике открытых дверей, вместо этого Киев должен получить «четкий сигнал о возможностях сближения со структурой НАТО и увидеть место Украины в общей архитектуре безопасности».

Науседа призвал при рассмотрении возможности вступления Украины в Североатлантический альянс учесть, что украинская армия «наверное, является самой опытной из всех армий Евросоюза, потому что прошла боевое крещение», что «только усилит, а не ослабит» блок. «Но, повторюсь, нельзя говорить о том, что невозможно в военное время. Мы должны говорить о войне, мире и алгоритме», — заключил литовский лидер.

На прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что все страны блока согласны с перспективой членства Украины, но главная цель — ее победа.

Вместе с тем, как писала Financial Times, США, Германия и Венгрия сопротивляются попыткам некоторых европейских союзников, в частности Польши и стран Балтии, предложить Украине дорожную карту по членству в НАТО на июльском саммите. Разногласия стали очевидны на встрече министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе на этой неделе,

страны намерены провести следующие два месяца в переговорах.

Переговоры, отмечало издание, ведутся на фоне предупреждения президента Украины Владимира Зеленского о том, что он примет участие в саммите только в том случае, если Киеву «будут представлены реальные шаги к членству в НАТО», такие как гарантии безопасности от натовских стран после завершения конфликта или более тесное сотрудничество с альянсом. Столтенберг после своей поездки в Киев говорил, что пригласил Зеленского на саммит и тот принял приглашение.

Россия неоднократно настаивала на отказе НАТО от продвижения на восток за счет Украины. России «30 лет говорят, что расширения НАТО не будет вообще, ни на один дюйм в сторону российских границ», — заявил Владимир Путин 15 февраля 2022 года. Россия слышит от западных стран, что сегодня Украина не готова к вступлению в альянс, сказал Путин в тот день. «И тут же говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос прямо сейчас», — подчеркнул он.