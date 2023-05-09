Генсек НАТО заявил о согласии всех стран с перспективой членства Киева

Все члены НАТО согласны с тем, что Украина будет членом альянса, сказал Столтенберг. Он уже заявлял об этом в апреле — но тогда с его утверждением не совсем согласился венгерский премьер Орбан

Йенс Столтенберг (Фото: Heiko Becker / Reuters)

Все страны — члены НАТО выразили согласие с тем, что Украина должна присоединиться к альянсу, заявил генсек блока Йенс Столтенберг, отвечая на вопросы редакции The Washington Post.

«Все союзники по НАТО согласны с тем, что Украина станет членом альянса. Все союзники согласны с тем, что Украина имеет право выбирать свой собственный путь, это решать не Москве, а Киеву. И, в-третьих, все союзники согласны с тем, что двери НАТО остаются открытыми», — сказал он.

Однако ответа на вопрос, когда Украина может вступить в альянс, Столтенберг не дал. Он пояснил, что сейчас идет работа по модернизации украинских вооруженных сил таким образом, чтобы они перешли от советского уровня к стандартам НАТО. По его словам, «неотложная задача» — помочь Украине «восторжествовать как суверенное, независимое государство», иначе «не о чем будет говорить» в вопросе ее вступления в блок.

Генсек не в первый раз заявляет, что все члены НАТО согласны на присоединение к альянсу Украины. Ранее об этом он сообщил 21 апреля. Однако в тот же день премьер-министр входящей в блок Венгрии Виктор Орбан прокомментировал заявление Столтенберга словом «Что?!»

Киев подал заявку на вступление в НАТО 30 сентября прошлого года — в день, когда Россия присоединила ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. 4 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна понимает, что не сможет стать членом альянса, пока идут боевые действия, но уже сейчас ожидает «четкого сигнала», что ее примут. По словам Зеленского, Украине хотелось бы услышать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе «нечто большее, чем об «открытых дверях» альянса».

Кремль заявлял, что недопущение вступления Украины в НАТО является одной из целей спецоперации. «В противном случае это будет представлять собой серьезную опасность для безопасности нашей страны», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.