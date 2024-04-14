Посол Трейси: Россия запросила данные о теракте в «Крокусе», США передали их

Посол США заявила о прямом запросе из России по теракту в «Крокусе»

Вашингтон передал разведданные о теракте в «Крокусе», несмотря на разногласия с Кремлем, поскольку желает россиянам безопасности, заявила американский посол. В Москве предупреждения Вашингтона называли недостаточно конкретными

Линн Трейси возлагает цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», 30 марта 2024 г. (Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости)

Россия после теракта в московском «Крокус Сити Холле» направила США прямой запрос насчет имеющейся информации об атаке, Вашингтон передал ее и продолжит так делать, сообщила американский посол Линн Трейси. Ее слова приводит пресс-служба посольства.

«Несмотря на наши весьма реальные и глубокие разногласия с Кремлем, Соединенные Штаты считают, что российские граждане имеют право жить безопасно и достойно», — пояснила Трейси.

РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.

Как писали New York Times и Reuters, США передали российским спецслужбам развединформацию о планах террористов совершить теракт еще до атаки. Washington Post выяснила, что в переданной информации говорилось: потенциальной целью может стать «Крокус Сити Холл», Москва получила эти сведения за две недели до нападения. Кроме того, предупреждение властям России и планах террористов передал и Иран, узнавший об этом из допросов подозреваемых. Иранские сведения были недостаточно конкретными, уточнили источники Reuters.

Главы российских спецслужб признавали получение разведданных от США, но отмечали, что они были недостаточно точными. «Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — рассказывал руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Глава ФСБ Александр Бортников говорил, что в полученных от США сведениях не говорилось, что атака произойдет перед концертом группы «Пикник», он также не исключил причастности Украины к атаке.

США и Киев опровергают, что Украина может иметь отношение к теракту. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая и запрещенная организация «ИГИЛ-Хорасан» — базирующееся в Афганистане подразделение «Исламского государства».

За несколько дней до теракта президент Владимир Путин назвал предупреждения со стороны западных стран о риске теракта «провокационными заявлениями». «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — счел президент.

СК 9 апреля объявил о возбуждении дела по ч. 4 ст. 205.1 УК (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО. С просьбой провести проверку в ведомство ранее обратились депутаты Госдумы. Следователи заявили, что проверяют источники и дальнейшее движение средств «в размере нескольких миллионов долларов», причастность конкретных западных чиновников и организаций и связи исполнителей терактов «с иностранными кураторами».