Reuters узнал о предупреждении Ирана перед атакой на «Крокус»

Иран из допросов террористов узнал до атаки на «Крокус», что члены запрещенной и террористической ИГИЛ выдвинулись в Россию для масштабной атаки, и передал данные Москве, пишет Reuters. Предупреждения об атаке передали и США

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Иран незадолго до теракта в «Крокус Сити Холле» предупредил Россию о возможности крупной «террористической операции» на ее территории, пишет Reuters со ссылкой на три источника.

«За несколько дней до теракта в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте внутри России, которая была получена в ходе допросов арестованных в связи со взрывами в Иране, приведшими к жертвам», — сказал один из собеседников агентства.

В предоставленной Ираном информации не хватало конкретных подробностей о цели и времени атаки, уточнил второй источник. По его словам, Тегеран выяснил: членам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ было поручено подготовиться к масштабной операции на российской территории, а один из террористов рассказал, что несколько боевиков уже выехали в Россию.

«Поскольку Иран в течение многих лет был жертвой террористических атак, иранские власти выполнили свой долг предупредить Москву на основе информации, полученной от арестованных террористов», — пояснил третий источник, высокопоставленный сотрудник спецслужб.

Журналист Reuters спросил об этой информации представителя российского президента Дмитрия Пескова. «Нет, мне ничего об этом не известно», — ответил он.

В начале января в городе Керман на юге Ирана произошли взрывы, погибли около ста человек. Теракт стал самым большим по числу жертв за время существования исламской республики (с 1979 года). В том же месяце власти Ирана объявили о поимке 35 человек, подозреваемых в причастности к взрывам, и аресте командира базирующегося в Афганистане подразделения «Исламского государства» «ИГИЛ-Хорасан». ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт.

По данным разведки США, террористы из ИГИЛ причастны как к взрывам в Иране, так и теракту в Москве. Как отмечает Reuters, США заранее узнали о планах террористов совершить теракт в российской столице на основании переговоров боевиков.

Власти США отметили, что передали властям России за две недели до теракта «четкую и детальную информацию о террористической угрозе в местах большого скопления людей». Посольство США 7 марта опубликовало предупреждение об угрозе нападений экстремистов в последующие 48 часов. Отмечалось, что целями атаки могут стать «большие скопления людей в Москве, включая концерты». Как отмечает газета, неизвестно, перепутали ли представители Соединенных Штатов период планируемой атаки в этом утверждении или террористы отложили свои планы, заметив усиление мер безопасности.

Получение информации от США о риске теракта признал глава ФСБ Александр Бортников. «Это информация общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и принимали соответствующие меры», — добавил он и подчеркнул, что конкретных данных не было, информация не подтвердилась.

За несколько дней до теракта Путин назвал предупреждения со стороны западных стран о риске теракта «провокационными заявлениями». «Все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать, дестабилизировать наше общество», — счел президент.