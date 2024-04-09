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СК возбудил дело против руководства США и стран НАТО

СК завел дело о финансировании терроризма против глав США и НАТО из-за Burisma
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

СК возбудил дело по ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма) в отношении высших должностных лиц США и стран НАТО, сообщили в пресс-службе ведомства. Максимальное наказание по этой статье — пожизненное лишение свободы.

«Установлено, что денежные средства, поступавшие через коммерческие организации, в частности, нефтегазовую компанию Burisma Holdings, действующую на территории Украины, на протяжении последних лет использовались для осуществления террористических актов в Российской Федерации, а также за ее пределами в целях устранения видных политических и общественных деятелей и нанесения экономического ущерба», — говорится в сообщении.

С просьбой к следователям о проведении соответствующей проверки обратились депутаты Госдумы. В СК сообщили, что сейчас проверяют источники и дальнейшее движение денежных средств «в размере нескольких миллионов долларов», причастность конкретных западных чиновников и организаций и связи исполнителей терактов «с иностранными кураторами, организаторами и спонсорами». О каких террористических атаках идет речь, в ведомстве не уточнили.

Крупнейшая нефтегазовая компания на Украине Burisma Holdings связана с сыном американского лидера Хантером Байденом. Он входил в совет директоров с 2014 по 2019 годы.

Генпрокурор Украины Виктор Шокин в 2016 году инициировал коррупционное расследование в отношении Burisma Holdings, однако его отправили в отставку. Республиканцы, поддерживающие Дональда Трампа, считают, что это произошло из-за давления Байдена-старшего на занимавшего тогда пост президента Украины Петра Порошенко. По словам адвоката экс-президента США Рудольфа Джулиани, Шокин имел доказательства отмывания денег Burisma Holdings. Джулиани также утверждал, что Байден угрожал задержать отправку помощи в размере $1 млрд Украине.

В 2019 году Трамп потребовал от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении Байдена-младшего , писала The Wall Street Journal.

Материал дополняется.

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Юлия Овчинникова
Россия США НАТО Следственный комитет терроризм
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