Таджикистан прокомментировал дело «Крокуса» и напомнил о запрете пыток

Душанбе заявил о «непродуманной информационной кампании против таджиков» после теракта в «Крокусе». Заказчики и исполнители теракта должны понести наказание, но расследование должно быть беспристрастным, заявил глава МИД страны

Саидакрами Рачабализода, подозреваемый в теракте в подмосковном «Крокус сити холле» в Басманном суде (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Российские силовики должны соблюдать требования закона, нормы и принципы международного права, особенно в части запрета пыток и жестокого обращения с задержанными, а также презумпции невиновности, заявил глава таджикского МИДа Сироджиддин Мухриддин на заседании правительства, говоря о расследовании теракта в «Крокусе», передает Asia-Plus.

«Демонстрация в открытом информационном пространстве кадров задержания предполагаемых исполнителей террористического акта c применением пыток к ним в виде нанесения телесных увечий недопустима. Цена признаниям, добытым таким образом, всем хорошо известна», — пояснил министр.

Мухриддин заявил, что из-за «непродуманной информационной кампании формируется отрицательное в отношении таджиков и граждан Таджикистана», однако следует не допустить формирования атмосферы расизма, ксенофобии и ненависти. Заказчики, организаторы, исполнители теракта и их пособники должны понести наказание, подчеркнул он, но расследование должно быть беспристрастным и справедливым.

РБК направил запрос в ЦОС ФСБ и МИД России.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта в Москве. Погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, свыше 550 пострадали. Ответственность взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. 4 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил о причастности Украины к атаке на «Крокус Сити Холл». Президент Владимир Путин говорил, что террористы планировали пересечь границу с Украиной, где для них организовали «окно». Директор ФСБ Александр Бортников сообщил о причастности украинских спецслужб к теракту. США и Киев опровергали причастность Украины к нападению террористов.

Суд арестовал более десяти подозреваемых, в том числе четырех, кого ФСБ считает непосредственными участниками нападения: Далерджона Мирзоева, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзов. На фото и видео из суда видно, что обвиняемых доставили в суд с травмами.

О недопустимости пыток высказалась российский омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова. Она напомнила, что все процессуально-оперативные действия должны быть законными. При этом, по ее мнению, «задержание преступников бывает в очень острой форме» и уголовное законодательство предусматривает, что «действия при задержании с нанесением вреда не влекут ответственность».