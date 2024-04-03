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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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WP узнала, что США за две недели предупредили Россию об атаке на «Крокус»

WP: США за две недели предупредили Россию, что террористы нацелились на «Крокус»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»
США предупредили Россию, что именно «Крокус Сити Холл» может стать мишенью террористов, пишет WP. Нарышкин говорил, что информация от США была «слишком общей» и не позволила вычислить преступников
&laquo;Крокус Сити Холл&raquo; после теракта
«Крокус Сити Холл» после теракта (Фото: РБК)

США передали России информацию о том, что концертный зал «Крокус Сити Холл» может стать потенциальной целью террористов, более чем за две недели до случившегося 22 марта нападения, сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники среди американских чиновников.

По словам собеседников газеты, Вашингтон передал Москве данные за день до публикации американским посольством в России публичного сообщения о возможной угрозе теракта в российской столице (в том числе на концертных площадках) — оно появилось 7 марта.

Один из источников газеты сказал, что США также предупредили о возможной атаке на синагогу в Москве. 7 марта ФСБ сообщила, что раскрыла ячейку запрещенной в России террористической организации ИГИЛ-Х («Вилаят Хорасан» — она же причастна к теракту в «Крокусе»), члены которой планировали нападение на столичную синагогу.

NYT сообщила, что США могли передать не все данные о подготовке теракта
Политика
Фото:Максим Шеметов / Reuters

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности (СНБ) США Эдриен Уотсон после теракта в «Крокусе» подтвердил, что Вашингтон поделился информацией с Москвой о возможных атаках. 28 марта появилась статья The New York Times, собеседники которой рассказали, что США в последние месяцы внимательно отслеживали деятельность ИГИЛ-Х; от информаторов, из перехватов и других источников Вашингтон получил «довольно конкретную информацию о подготовке» атаки в Москве. В публикации говорилось, что США могли передать не все данные, опасаясь раскрыть свои источники и методы разведки.

2 апреля руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ФСБ получила от властей США, предупреждение о возможном теракте, но эти сведения не были конкретными. «Информация была слишком общей и не позволила выявить до конца тех, кто участвовал в этом страшном преступлении», — сказал он.

Глава ФСБ Александр Бортников 26 марта сообщил, что Россия получила от США «информацию общего характера — о подготовке террористического акта в местах массового скопления граждан», речь шла не о концерте группы «Пикник», перед которым террористы ворвались в «Крокус». Данные были получены в начале марта и они не подтвердились, сказал Бортников. Он не исключал, что к произошедшему нападению могут быть причастны американские спецслужбы. Также Бортников обвинил украинские спецслужбы в содействии террористам.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Крокус Сити Холл» теракт США ИГИЛ
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