«Война официально началась». Как эксперты оценивают удар Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль при помощи более 300 дронов и ракет, и впервые сделал это напрямую, а не через прокси. РБК спросил экспертов, чем ответит Израиль и как это повлияет на ситуацию на всем Ближнем Востоке

Остатки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле (Фото: Christophe van der Perre / Reuters)

Что известно об иранском ударе по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран приступил к ударам возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

Израильские военные утверждают, что ни один из беспилотников не достиг территории Израиля, все они были перехвачены израильскими ВВС и системами ПВО партнеров — Иордании, США и Великобритании. Израильские истребители также перехватили большую часть иранских ракет еще на подлете к границам, однако некоторые из них все же достигли территории страны.

Часть попала по одной из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим», расположенной в пустыне Негев на юге еврейского государства. Как утверждает ЦАХАЛ, военный объект получил лишь незначительный ущерб, и авиабаза продолжает функционировать. «Иран надеялся вывести из строя базу и таким образом ослабить наши воздушные возможности, но это ему не удалось. Самолеты израильских ВВС продолжают взлетать и садиться на базе, выполняя наступательные и оборонительные задачи», — заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Как рассказал РБК советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, в общей сложности Израилю и его партнерам удалось перехватить 99% выпущенных по Израилю ракет и дронов. Президент США Джо Байден заявил, что важную роль в отражении иранской атаки сыграла произведенная по его приказу переброска американских авианосцев и систем ПВО. Задачей ВВС Великобритании было подменить американских коллег в боевых вылетах против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке и северо-восточной части Сирии, а также сбивать иранские дроны, если они попадут в зону их операции.

Иордания официально не подтвердила свое участие в отражении атаки Тегерана. По данным Reuters, иорданские истребители сбили десятки иранских дронов, пролетавших над центральными и северными районами страны. Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что правительство внимательно следит за действиями Иордании, которые могут сделать арабское государство «следующей мишенью», если оно выступит в защиту Израиля.

Израильские ВВС нанесли удар по Дамаску вечером 1 апреля. Как утверждают иранские и сирийские власти, ракеты полностью разрушили здание консульства Ирана в арабской республике. Власти Израиля не взяли на себя ответственность за произошедшее, заявив, что разрушено было соседнее с консульством здание, не обладающее дипломатическим статусом. Погибли все находившиеся в консульстве люди, включая пятерых офицеров и двух генералов КСИР — командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резу Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также члена проиранской ливанской группировки «Хезболла» Хусейна Юсефа. Смерть Захеди аналитики называют самой значимой потерей КСИР со времени гибели генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по Ираку в 2020 году.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила о 31 пострадавшем минувшей ночью. Большая часть из них получили травмы из-за паники и при эвакуации в убежища во время ночной атаки. В израильской армии сообщили, что в результате ночного удара серьезно ранена 10-летняя девочка — она пострадала от осколков сбитой ракеты.

Вскоре после завершения иранской атаки постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани выступил с заявлением, в котором объяснил действия своей страны реализацией права на самооборону — в ответ на израильский авиаудар по консульству в Дамаске. Дипломат заявил, что на этом инцидент исчерпан. Начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Ирана Мохаммад Бакери, в свою очередь, также объявил о завершении операции против Израиля, которая получила название «Правдивое обещание», и предостерег Израиль от дальнейших действий. «Наш ответ будет намного масштабнее сегодняшних военных действий, если Израиль примет ответные меры против Ирана», — предупредил он.

Как эксперты оценивают иранский удар

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин в беседе с РБК назвал иранский удар символическим. По мнению специалиста, Тегеран с самого начала предполагал, что большая часть его дронов будет сбита, — не случайно пуски осуществлялись именно с иранской территории, что увеличило время подлета и позволило Израилю и его партнерам сбить большую часть дронов. «Наверняка Тегеран хорошо представлял, что так и будет. Я думаю, что задача этого удара была сделать максимально информационного шума, при этом не нанести серьезный удар Израилю для того, чтобы не вызвать ответную реакцию и не подвести всю ситуацию к войне», — рассказал иранист.

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник Ланкастерского университета Гай Бертон. По его словам, сам Тегеран, по всей видимости, считает свой ответ на удары по консульству довольно взвешенным — фактически они оповестили Израиль о нем заблаговременно, ведь с момента пуска беспилотников, о котором Тегеран сообщил публично, до их приближения к израильскому воздушному пространству прошло несколько часов.

При этом специалист отметил, что Иран впервые решил нанести удар по Израилю непосредственно со своей территории, а не задействовал лишь региональные прокси, которые бы заодно нанесли удары и по американским военным в регионе. Тем самым Тегеран лишил себя возможности отрицать свою причастность к атаке. «Но, по-видимому, в Тегеране чувствовали, что должны что-то предпринять, поскольку нападение Израиля на дипломатический комплекс в Сирии, в результате которого погиб иранский генерал, перешло черту в их сознании», — предположил Бертон в беседе с РБК.

Никита Смагин также указал, что реальный совокупный военный потенциал Ирана и его региональных прокси значительно превосходит тот, что был задействован в ночной атаке на Израиль. И сам Тегеран, и ливанская «Хезболла» могли нанести гораздо более чувствительный удар по Израилю. «Судя по всему задача была именно в том, чтобы не наносить ущерб стране, а просто показать своим сторонникам и всему миру, что Тегеран ответил на удар по своему консульству в Сирии», — отметил специалист.

Людмила Самарская, научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН хоть и признает, что Иран обладает более значительным военным потенциалом, не считает корректным назвать ночную атаку формальностью, ведь сам ее масштаб был довольно значительным, и впервые нападение осуществлялось непосредственно с территории Ирана. «В полной мере формальным был бы ответ только через прокси и союзников в регионе», — рассказала она РБК.

Какие группировки входят в проиранскую «ось сопротивления»: «Хезболла» (Ливан);

«Ансар Аллах» (Йемен);

«Исламское сопротивление в Ираке»;

«Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», Иран);

ХАМАС и «Исламский джихад» (Палестина, последняя признана террористической и запрещена в России);

шиитское ополчение в Сирии.

Израильский политолог, преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон также указал, что массивная атака подобного рода могла нанести Израилю колоссальный ущерб, не будь у него крайне продвинутых систем ПВО. «Иран не только хотел какого-то символического возмездия за случившееся двумя неделями ранее. Он хотел нанести огромный ущерб Израилю, — рассказал Навон РБК. — Война между Ираном и Израилем официально началась. Раньше она велась лишь прокси, но прошлой ночью все изменилось, теперь это прямая конфронтация. И первый день этой войны закончился полным поражением Ирана».

Как Израиль может ответить на нападение Ирана

Опрошенные РБК специалисты сходятся во мнении, что сейчас главная интрига заключается в вероятном ответе Израиля на атаку Ирана: от его параметров будут зависеть риски дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке и угроза выхода войны в секторе Газа на общенациональный уровень. При этом все они сходятся во мнении, что еврейское государство навряд ли оставит ночные события без реакции.

Людмила Самарская отметила, что Израилю нужно, с одной стороны, не допустить полномасштабной эскалации, а с другой — продемонстрировать способность к сдерживанию своих противников в регионе. «Какой-то ответ практически наверняка будет, однако вряд ли он будет слишком чувствительным — в этом случае риски эскалации возросли бы слишком серьезно», — отметила эксперт.



Никита Смагин, в свою очередь, указал на важность внутриполитических соображений израильских властей. По его словам, правительство может предпринять жесткие меры в отношении Тегерана для того, чтобы доказать населению, что оно в безопасности. «Если мы предположим, что ответом Израиля станет прямой удар по иранской территории, то, конечно, там возможны непредсказуемые последствия вплоть до значимого военного противостояния», — отметил он.

Гай Бертон также подчеркнул, что излишне интенсивный ответ Израиля может побудить Тегеран более интенсивно задействовать своих прокси в регионе, а те уже могут предпринять менее избирательные атаки: не только по военным, но и по гражданским объектам.

Вместе с тем Израиль сталкивается с давлением администрации Байдена, которая стремится избежать дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Американское издание Axios сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что президент США в ходе ночного телефонного разговора призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от контратаки по Ирану, указав, что нападение Тегерана провалилось. «Ты выиграл. Довольствуйся этим», — цитирует собеседник издания Байдена.

Американский лидер также подчеркнул, что США не станут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и не будут оказывать поддержку в подобных операциях. Нетаньяху сказал, что принял это к сведению, пишет Axios. Глава Пентагона Ллойд Остин также созвонился со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом и попросил его заранее проинформировать американскую сторону, если Израиль будет наносить ответный удар по Ирану.

По словам Эмманюэля Навона, Вашингтон не заинтересован во втягивании в боевые действия с Ираном, этот фактор навряд ли обязательно остановит Израиль. «У Израиля есть ряд опций по ответу: от массивных бомбардировок иранских ядерных объектов до точечных ударов как по самому Ирану, так и по его региональным прокси», — отметил израильский политолог. По его словам, конкретный формат израильской контратаки будет зависеть от дискуссий между администрацией Байдена и правительством Нетаньяху. Но так или иначе, действия Ирана определенно поменяли расклад сил на Ближнем Востоке.