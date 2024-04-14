 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

«Война официально началась». Как эксперты оценивают удар Ирана по Израилю

Политолог Навон: после ночной атаки официально началась война Израиля и Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Эксклюзивы РБК
В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль при помощи более 300 дронов и ракет, и впервые сделал это напрямую, а не через прокси. РБК спросил экспертов, чем ответит Израиль и как это повлияет на ситуацию на всем Ближнем Востоке
Остатки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле
Остатки ракетного ускорителя недалеко от города Арад в Израиле (Фото: Christophe van der Perre / Reuters)

Что известно об иранском ударе по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран приступил к ударам возмездия по Израилю в ответ на авиаудар по Дамаску 1 апреля, в результате которого погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По данным Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), Тегеран выпустил 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля — земля». Запуски беспилотников и ракет также осуществлялись иранскими прокси в Ливане, Йемене и Ираке, в том числе хуситами и группировкой «Хезболла».

Израильские военные утверждают, что ни один из беспилотников не достиг территории Израиля, все они были перехвачены израильскими ВВС и системами ПВО партнеров — Иордании, США и Великобритании. Израильские истребители также перехватили большую часть иранских ракет еще на подлете к границам, однако некоторые из них все же достигли территории страны.

Часть попала по одной из крупнейших авиабаз Израиля «Неватим», расположенной в пустыне Негев на юге еврейского государства. Как утверждает ЦАХАЛ, военный объект получил лишь незначительный ущерб, и авиабаза продолжает функционировать. «Иран надеялся вывести из строя базу и таким образом ослабить наши воздушные возможности, но это ему не удалось. Самолеты израильских ВВС продолжают взлетать и садиться на базе, выполняя наступательные и оборонительные задачи», — заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Как рассказал РБК советник израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман, в общей сложности Израилю и его партнерам удалось перехватить 99% выпущенных по Израилю ракет и дронов. Президент США Джо Байден заявил, что важную роль в отражении иранской атаки сыграла произведенная по его приказу переброска американских авианосцев и систем ПВО. Задачей ВВС Великобритании было подменить американских коллег в боевых вылетах против террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в Ираке и северо-восточной части Сирии, а также сбивать иранские дроны, если они попадут в зону их операции.

Иордания официально не подтвердила свое участие в отражении атаки Тегерана. По данным Reuters, иорданские истребители сбили десятки иранских дронов, пролетавших над центральными и северными районами страны. Иранское информационное агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что правительство внимательно следит за действиями Иордании, которые могут сделать арабское государство «следующей мишенью», если оно выступит в защиту Израиля.

Израильские ВВС нанесли удар по Дамаску вечером 1 апреля. Как утверждают иранские и сирийские власти, ракеты полностью разрушили здание консульства Ирана в арабской республике. Власти Израиля не взяли на себя ответственность за произошедшее, заявив, что разрушено было соседнее с консульством здание, не обладающее дипломатическим статусом.

Погибли все находившиеся в консульстве люди, включая пятерых офицеров и двух генералов КСИР — командира элитных сил «Аль-Кудс» в Сирии и Ливане Мохаммада Резу Захеди и его заместителя Мохаммада Хади Хаджи Рахими, а также члена проиранской ливанской группировки «Хезболла» Хусейна Юсефа. Смерть Захеди аналитики называют самой значимой потерей КСИР со времени гибели генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара США по Ираку в 2020 году.

Служба скорой помощи «Маген Давид Адом» сообщила о 31 пострадавшем минувшей ночью. Большая часть из них получили травмы из-за паники и при эвакуации в убежища во время ночной атаки. В израильской армии сообщили, что в результате ночного удара серьезно ранена 10-летняя девочка — она пострадала от осколков сбитой ракеты.

Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео
Политика

Вскоре после завершения иранской атаки постоянный представитель Исламской Республики при ООН Амир Саид Иравани выступил с заявлением, в котором объяснил действия своей страны реализацией права на самооборону — в ответ на израильский авиаудар по консульству в Дамаске. Дипломат заявил, что на этом инцидент исчерпан. Начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Ирана Мохаммад Бакери, в свою очередь, также объявил о завершении операции против Израиля, которая получила название «Правдивое обещание», и предостерег Израиль от дальнейших действий. «Наш ответ будет намного масштабнее сегодняшних военных действий, если Израиль примет ответные меры против Ирана», — предупредил он.

Как эксперты оценивают иранский удар

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Никита Смагин в беседе с РБК назвал иранский удар символическим. По мнению специалиста, Тегеран с самого начала предполагал, что большая часть его дронов будет сбита, — не случайно пуски осуществлялись именно с иранской территории, что увеличило время подлета и позволило Израилю и его партнерам сбить большую часть дронов. «Наверняка Тегеран хорошо представлял, что так и будет. Я думаю, что задача этого удара была сделать максимально информационного шума, при этом не нанести серьезный удар Израилю для того, чтобы не вызвать ответную реакцию и не подвести всю ситуацию к войне», — рассказал иранист.

Схожей точки зрения придерживается научный сотрудник Ланкастерского университета Гай Бертон. По его словам, сам Тегеран, по всей видимости, считает свой ответ на удары по консульству довольно взвешенным — фактически они оповестили Израиль о нем заблаговременно, ведь с момента пуска беспилотников, о котором Тегеран сообщил публично, до их приближения к израильскому воздушному пространству прошло несколько часов.

При этом специалист отметил, что Иран впервые решил нанести удар по Израилю непосредственно со своей территории, а не задействовал лишь региональные прокси, которые бы заодно нанесли удары и по американским военным в регионе. Тем самым Тегеран лишил себя возможности отрицать свою причастность к атаке. «Но, по-видимому, в Тегеране чувствовали, что должны что-то предпринять, поскольку нападение Израиля на дипломатический комплекс в Сирии, в результате которого погиб иранский генерал, перешло черту в их сознании», — предположил Бертон в беседе с РБК.

«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю
Фотогалерея 

Никита Смагин также указал, что реальный совокупный военный потенциал Ирана и его региональных прокси значительно превосходит тот, что был задействован в ночной атаке на Израиль. И сам Тегеран, и ливанская «Хезболла» могли нанести гораздо более чувствительный удар по Израилю. «Судя по всему задача была именно в том, чтобы не наносить ущерб стране, а просто показать своим сторонникам и всему миру, что Тегеран ответил на удар по своему консульству в Сирии», — отметил специалист.

Людмила Самарская, научный сотрудник ближневосточных исследований ИМЭМО РАН хоть и признает, что Иран обладает более значительным военным потенциалом, не считает корректным назвать ночную атаку формальностью, ведь сам ее масштаб был довольно значительным, и впервые нападение осуществлялось непосредственно с территории Ирана. «В полной мере формальным был бы ответ только через прокси и союзников в регионе», — рассказала она РБК.

Какие группировки входят в проиранскую «ось сопротивления»:

  • «Хезболла» (Ливан);
  • «Ансар Аллах» (Йемен);
  • «Исламское сопротивление в Ираке»;
  • «Силы народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», Иран);
  • ХАМАС и «Исламский джихад» (Палестина, последняя признана террористической и запрещена в России);
  • шиитское ополчение в Сирии.

Израильский политолог, преподаватель Тель-Авивского университета и эксперт Междисциплинарного центра в Герцлии Эммануэль Навон также указал, что массивная атака подобного рода могла нанести Израилю колоссальный ущерб, не будь у него крайне продвинутых систем ПВО. «Иран не только хотел какого-то символического возмездия за случившееся двумя неделями ранее. Он хотел нанести огромный ущерб Израилю, — рассказал Навон РБК. — Война между Ираном и Израилем официально началась. Раньше она велась лишь прокси, но прошлой ночью все изменилось, теперь это прямая конфронтация. И первый день этой войны закончился полным поражением Ирана».

Как Израиль может ответить на нападение Ирана

Опрошенные РБК специалисты сходятся во мнении, что сейчас главная интрига заключается в вероятном ответе Израиля на атаку Ирана: от его параметров будут зависеть риски дальнейшей эскалации ситуации на Ближнем Востоке и угроза выхода войны в секторе Газа на общенациональный уровень. При этом все они сходятся во мнении, что еврейское государство навряд ли оставит ночные события без реакции.

Людмила Самарская отметила, что Израилю нужно, с одной стороны, не допустить полномасштабной эскалации, а с другой — продемонстрировать способность к сдерживанию своих противников в регионе. «Какой-то ответ практически наверняка будет, однако вряд ли он будет слишком чувствительным — в этом случае риски эскалации возросли бы слишком серьезно», — отметила эксперт.

Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку
Политика

Никита Смагин, в свою очередь, указал на важность внутриполитических соображений израильских властей. По его словам, правительство может предпринять жесткие меры в отношении Тегерана для того, чтобы доказать населению, что оно в безопасности. «Если мы предположим, что ответом Израиля станет прямой удар по иранской территории, то, конечно, там возможны непредсказуемые последствия вплоть до значимого военного противостояния», — отметил он.

Гай Бертон также подчеркнул, что излишне интенсивный ответ Израиля может побудить Тегеран более интенсивно задействовать своих прокси в регионе, а те уже могут предпринять менее избирательные атаки: не только по военным, но и по гражданским объектам.

Вместе с тем Израиль сталкивается с давлением администрации Байдена, которая стремится избежать дальнейшей эскалации ситуации в регионе. Американское издание Axios сообщает со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома, что президент США в ходе ночного телефонного разговора призвал израильского премьера Биньямина Нетаньяху воздержаться от контратаки по Ирану, указав, что нападение Тегерана провалилось. «Ты выиграл. Довольствуйся этим», — цитирует собеседник издания Байдена.

Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары
Политика
Остатки ракетного ускорителя недалеко от&nbsp;города&nbsp;Арад&nbsp;в Израиле

Американский лидер также подчеркнул, что США не станут участвовать в каких-либо наступательных операциях против Ирана и не будут оказывать поддержку в подобных операциях. Нетаньяху сказал, что принял это к сведению, пишет Axios. Глава Пентагона Ллойд Остин также созвонился со своим израильским коллегой Йоавом Галлантом и попросил его заранее проинформировать американскую сторону, если Израиль будет наносить ответный удар по Ирану.

По словам Эмманюэля Навона, Вашингтон не заинтересован во втягивании в боевые действия с Ираном, этот фактор навряд ли обязательно остановит Израиль. «У Израиля есть ряд опций по ответу: от массивных бомбардировок иранских ядерных объектов до точечных ударов как по самому Ирану, так и по его региональным прокси», — отметил израильский политолог. По его словам, конкретный формат израильской контратаки будет зависеть от дискуссий между администрацией Байдена и правительством Нетаньяху. Но так или иначе, действия Ирана определенно поменяли расклад сил на Ближнем Востоке.

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Авторы
Теги
Персоны
Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Израиль Иран Ближний Восток КСИР Ирак Сирия США Великобритания Иордания Биньямин Нетаньяху Джо Байден ...
Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары
Политика
Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку
Политика
МИД озвучил позицию России по атаке Ирана на Израиль
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
Иран заявил об ударе по изральской авиабазе гиперзвуковым оружием Политика, 16:34
В Харькове прогремел взрыв Политика, 16:27
Россияне не обращались в посольство в Израиле после ночной атаки Ирана Политика, 16:18
«Динамо» проиграло третий матч подряд в РПЛ Спорт, 16:17
«Спартак» уволил Гильермо Абаскаля. Чем известен бывший тренер команды 16:17
Умерла балерина Александра Ежунова Общество, 16:12
Россиянин с захваченного Ираном судна вышел на связь с женой Политика, 15:52
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
NYT узнала, что Байден отговорил Израиль от ответного удара Политика, 15:48
В Черном море нашли морской дрон с советскими и американскими запчастями Политика, 15:44
«Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля Спорт, 15:43
«Война официально началась». Как эксперты оценивают удар Ирана по Израилю Политика, 15:42
Иран назвал цель операции «Правдивое обещание» Политика, 15:31
«Спартак» уволил главного тренера после поражения от аутсайдера Спорт, 15:25
Последствия атаки Ирана на Израиль. Видео Политика, 15:10