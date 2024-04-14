Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку

Удар был нанесен по крупному объекту «Хезболлы» по производству оружия в районе Наби-Чит, заявили в ЦАХАЛ. До этого там сообщили об атаке на объекты группировки и ее подразделения «Радван» на юге Ливана

Video

Израиль после ночной атаки на страну нанес ответные удары по объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана, сообщает ЦАХАЛ. Группировка поддержала Иран и вместе с ним обстреливала Израиль.

«Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по крупному объекту по производству оружия «Хезболлы» в районе Наби-Чит в Ливане», — говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Ранее ЦАХАЛ сообщала, что авиация нанесла серию ударов по позициям группировки на юге Ливана. Были атакованы объекты, принадлежащие подразделению «Хезболлы» «Радван» близ Джбаа, а также по объектам группировки в Хиаме и Кфар-Киле. Удары стали ответом на примерно 40 ракет, выпущенных «Хезболлой» по северу Израиля во время атаки Ирана.

«Хезболла» ночью отчиталась о запуске десятков ракет по целям в Израиле. Удар был нанесен из реактивной системы залпового огня по штабу противовоздушной и противоракетной обороны израильской армии на Голанах.

Израильский военный кабинет в воскресенье, 14 апреля, намерен обсудить возможный ответ на удар Тегерана. Как пишет Ynet, задача заключается в том, чтобы продумать такой ответ, который не приведет к эскалации. Среди вариантов — причинение «ущерба иранским ядерным объектам», рассказали источники.

«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю Фотогалерея

В израильской армии ранее заявили, что Ираном было запущено более 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, почти все они были перехвачены силами Израиля и союзников. Из Ирака и Йемена также было выпущено несколько дронов и ракет, говорил представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху утром объявил, что атака была отбита. Министр обороны Йоав Галант сообщил, что удары Тегерана имели «минимальные последствия». По словам Хагари, под ракетный удар попала авиабаза «Неватим» на юге страны, но ей был причинен незначительный ущерб.

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) сообщал, что атака Ирана на Израиль была названа «Операцией «Правдивое обещание». Начальник Генштаба вооруженных сил республики генерал-майор Мохаммад Багери утром заявил, что она завершена. Командующий КСИР генерал Хосейн Салами отметил, что операция «оказалась более успешной, чем ожидалось». Посол и постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани объяснил удары ответом на израильскую атаку на иранское консульство в Дамаске.