Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео

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Армия обороны Израиля заявила о перехвате 99% ракет и дронов, запущенных Ираном по еврейскому государству в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, который был нанесен в начале апреля. В отражении атаки Израилю помогали США, которые усилили свою группировку на Ближнем Востоке в ожидании ответного удара Тегерана.

Всего Иран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, сообщила Армия обороны Израиля. Незначительные повреждения при атаке Ирана получила база ВВС «Неватим», но она продолжает функционировать.