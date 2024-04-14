 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Удар Ирана по Израилю ,  
0 

Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео

Появилось видео отражения израильской ПВО атаки Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео
Video

Армия обороны Израиля заявила о перехвате 99% ракет и дронов, запущенных Ираном по еврейскому государству в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске, который был нанесен в начале апреля. В отражении атаки Израилю помогали США, которые усилили свою группировку на Ближнем Востоке в ожидании ответного удара Тегерана.

Всего Иран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, сообщила Армия обороны Израиля. Незначительные повреждения при атаке Ирана получила база ВВС «Неватим», но она продолжает функционировать.

Иран объявил о завершении операции «Правдивое обещание»
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю
Фотогалерея 

Много нового на

На PREMIER много нового

Смотреть

Мистический триллер

Смотреть

Комедийный экшен-сериал

Смотреть

Криминальная драма

Смотреть

30 дней за 1 ₽ на PREMIER

Смотреть

Реклама. Рекламодатель: ООО "ПРЕМЬЕР, 16+

Теги
Израиль ПВО беспилотники ракеты Иран Ближний Восток видео
Материалы по теме
Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
ЦАХАЛ сообщила о последствиях атаки Ирана на авиабазу в Израиле
Политика
Байден заявил, что Израиль и США сбили почти все запущенные Ираном ракеты
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 99,73 (-0,95) Инвестиции, 12 апр, 17:03 Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,28) Инвестиции, 12 апр, 17:03
В ДНР из-за атаки дрона пострадали двое сотрудников МЧС Политика, 14:51
Захарова ответила послу Израиля на призыв осудить удар Ирана Политика, 14:46
Лыжник Белов стал чемпионом России в марафоне на 70 км Спорт, 14:38
Урну с прахом Александра Ширвиндта захоронили на Новодевичьем кладбище Общество, 14:26
МИД заявил о переносе женевских дискуссий по Закавказью в другую страну Политика, 14:25
Биатлонист Халили выиграл масс-старт на Кубке Содружества Спорт, 14:22
Как бороться с оттоком клиентов с помощью ИИ Pro, 14:12
Скидки до 76% на РБК Pro
На подписку и опции до 15 апреля
За скидкой
«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю Общество, 14:11 
«Оренбург» обыграл клуб Юрана и продлил победную серию до трех матчей Спорт, 14:07
Российские военные уничтожили зенитный ракетный комплекс IRIS-T ВСУ Политика, 14:05
Израильская ПВО отразила атаку сотен иранских ракет и дронов. Видео Политика, 14:01
Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары Политика, 14:00
Куклачеву поставили пять стентов на сердце после инфаркта Общество, 13:52
Израиль начал наносить удары возмездия в ответ на ночную атаку Политика, 13:36