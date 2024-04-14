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Удар Ирана по Израилю ,  
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«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю

Как Иран наносил удары по Израилю
Сюжет
Удар Ирана по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран запустил дроны и ракеты в сторону Израиля. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не с помощью хуситов и «Хезболлы». Тегеран сообщал, что атака является в том числе и ответом на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля. 

О том, что происходило во время нападения, — в фоторепортаже РБК
След от ракеты в небе над Тель-Авивом во время атаки&nbsp;Ирана.&nbsp;CNN назвал ночные удары самой&nbsp;мощной&nbsp;одномоментной&nbsp;атаков&nbsp;дронов за всю историю их применения.
Фото: Mostafa Alkharouf / Anadolu / Reuters

След от ракеты в небе над Тель-Авивом во время атаки Ирана. CNN назвал ночные удары самой мощной одномоментной атаков дронов за всю историю их применения.

Очередь пассажиров, которая образовалась&nbsp;после того, как Израиль закрыл свое воздушное пространство для всех внутренних и международных рейсов. Небо над страной было закрыто с 01:00 до 07:00 мск,&nbsp;аэропорт&nbsp;Бен-Гурион&nbsp;прекратил работу.
Фото: Nir Keidar / Anadolu / Reuters

Очередь пассажиров, которая образовалась после того, как Израиль закрыл свое воздушное пространство для всех внутренних и международных рейсов. Небо над страной было закрыто с 01:00 до 07:00 мск, аэропорт Бен-Гурион прекратил работу.

Горящие объекты в небе над Иерусалимом. CNN передавал, что в&nbsp;небе над городом&nbsp;работала система противовоздушной обороны (ПВО), которая перехватила несколько иранских дронов.
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Горящие объекты в небе над Иерусалимом. CNN передавал, что в небе над городом работала система противовоздушной обороны (ПВО), которая перехватила несколько иранских дронов.

Заседание военного&nbsp;кабинета Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на котором обсуждается атака Ирана. Глава страны&nbsp;заявил&nbsp;об отражении нападения Тегерана.&nbsp;Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари&nbsp;подсчитал, что&nbsp;99% из примерно&nbsp;300 ракет и дрнов, выпущенных Ираном, были перехвачены силами ПВО. ЦАХАЛ сообщила&nbsp;о нанесении ответных ударов&nbsp;по объектам группировки &laquo;Хезболла&raquo; на юге Ливана.
Фото: Israeli Government Press Office / Reuters

Заседание военного кабинета Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на котором обсуждается атака Ирана. Глава страны заявил об отражении нападения Тегерана. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подсчитал, что 99% из примерно 300 ракет и дрнов, выпущенных Ираном, были перехвачены силами ПВО. ЦАХАЛ сообщила о нанесении ответных ударов по объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана.

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) &laquo;Железный купол&raquo; перехватывает ракеты, запущенные из южного Ливана, недалеко от израильского поселения&nbsp;Кирьят-Шемон&nbsp;на севере Израиля.
Фото: EPA / Atef Safadi / ТАСС

Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из южного Ливана, недалеко от израильского поселения Кирьят-Шемон на севере Израиля.

Вид пустого входа в аэропорту Бен-Гурион и знак, указывающий путь к укрытию. &laquo;Аэрофлот&raquo; сообщил, что задержанные после иранской атаки рейсы &laquo;Аэрофлота&raquo; возобновили вылеты&nbsp;&mdash; первый самолет из Москвы в египетскую Хургаду вылетел в 9:00 мск.
Фото: Nir Keidar / Anadolu / Reuters

Вид пустого входа в аэропорту Бен-Гурион и знак, указывающий путь к укрытию. «Аэрофлот» сообщил, что задержанные после иранской атаки рейсы «Аэрофлота» возобновили вылеты — первый самолет из Москвы в египетскую Хургаду вылетел в 9:00 мск.

Работа противоракетной системы в&nbsp;Ашкелоне, городе на побережье Средиземном море, недалеко от сектора Газы.
Фото: Amir Cohen / Reuters

Работа противоракетной системы в Ашкелоне, городе на побережье Средиземном море, недалеко от сектора Газы.

Технические службы&nbsp;работают в ангаре с истребителем F-15 Eagle ВВС Израиля. Такие самолеты выполняли задания по перехвату иранских&nbsp;ракет&nbsp;и&nbsp;беспилотников.
Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Технические службы работают в ангаре с истребителем F-15 Eagle ВВС Израиля. Такие самолеты выполняли задания по перехвату иранских ракет и беспилотников.

У входа в западное крыло Белого дома стоит морской пехотинец, что указывает на присутствие&nbsp;президента США Джо Байдена. Глава страны на встрече с членами Совета национальной безопасности обсудил&nbsp;сложившуюся обстановку, по его словам,&nbsp;Вашингтон&nbsp;будет и дальше поддерживать Тель-Авив в вопросе защиты от Тегерана. Пентагон заявил, что власти&nbsp;США не ищут конфликта с Ираном.
Фото: Shawn Thew / EPA / ТАСС

У входа в западное крыло Белого дома стоит морской пехотинец, что указывает на присутствие президента США Джо Байдена. Глава страны на встрече с членами Совета национальной безопасности обсудил сложившуюся обстановку, по его словам, Вашингтон будет и дальше поддерживать Тель-Авив в вопросе защиты от Тегерана. Пентагон заявил, что власти США не ищут конфликта с Ираном.

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Нетаньяху Биньямин фото

Нетаньяху Биньямин

политик, премьер-министр Израиля
21 октября 1949 года
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