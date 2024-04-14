«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю
В ночь на 14 апреля Иран запустил дроны и ракеты в сторону Израиля. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не с помощью хуситов и «Хезболлы». Тегеран сообщал, что атака является в том числе и ответом на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля.
О том, что происходило во время нападения, — в фоторепортаже РБК
След от ракеты в небе над Тель-Авивом во время атаки Ирана. CNN назвал ночные удары самой мощной одномоментной атаков дронов за всю историю их применения.
Очередь пассажиров, которая образовалась после того, как Израиль закрыл свое воздушное пространство для всех внутренних и международных рейсов. Небо над страной было закрыто с 01:00 до 07:00 мск, аэропорт Бен-Гурион прекратил работу.
Горящие объекты в небе над Иерусалимом. CNN передавал, что в небе над городом работала система противовоздушной обороны (ПВО), которая перехватила несколько иранских дронов.
Заседание военного кабинета Израиля под председательством премьер-министра Биньямина Нетаньяху, на котором обсуждается атака Ирана. Глава страны заявил об отражении нападения Тегерана. Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари подсчитал, что 99% из примерно 300 ракет и дрнов, выпущенных Ираном, были перехвачены силами ПВО. ЦАХАЛ сообщила о нанесении ответных ударов по объектам группировки «Хезболла» на юге Ливана.
Израильская система противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол» перехватывает ракеты, запущенные из южного Ливана, недалеко от израильского поселения Кирьят-Шемон на севере Израиля.
Вид пустого входа в аэропорту Бен-Гурион и знак, указывающий путь к укрытию. «Аэрофлот» сообщил, что задержанные после иранской атаки рейсы «Аэрофлота» возобновили вылеты — первый самолет из Москвы в египетскую Хургаду вылетел в 9:00 мск.
Работа противоракетной системы в Ашкелоне, городе на побережье Средиземном море, недалеко от сектора Газы.
Технические службы работают в ангаре с истребителем F-15 Eagle ВВС Израиля. Такие самолеты выполняли задания по перехвату иранских ракет и беспилотников.
У входа в западное крыло Белого дома стоит морской пехотинец, что указывает на присутствие президента США Джо Байдена. Глава страны на встрече с членами Совета национальной безопасности обсудил сложившуюся обстановку, по его словам, Вашингтон будет и дальше поддерживать Тель-Авив в вопросе защиты от Тегерана. Пентагон заявил, что власти США не ищут конфликта с Ираном.