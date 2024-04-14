«Самая мощная атака дронов в истории». Как Иран наносил удары по Израилю

В ночь на 14 апреля Иран запустил дроны и ракеты в сторону Израиля. Иран впервые нанес прямой удар по Израилю со своей территории, а не с помощью хуситов и «Хезболлы». Тегеран сообщал, что атака является в том числе и ответом на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля.

О том, что происходило во время нападения, — в фоторепортаже РБК