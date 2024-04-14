Иран пригрозил ударом «еще большей силы» в случае ответа Израиля

Иран пригрозил нанести удар «еще большей силы», если Израиль ответит на атаку, заявил посол и постоянный представитель республики при ООН Амир Саид Иравани, его слова приводит CNN.

«Исламская Республика Иран без колебаний воспользуется своим неотъемлемым правом на самооборону, когда это потребуется. Если израильский режим снова совершит какую-либо военную агрессию, ответ Ирана, несомненно, будет более сильным и решительным», — предупредил Иравани.

По его словам, удары по Израилю в ночь на воскресенье были нанесены в ответ на атаку на консульство Ирана в Дамаске.

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