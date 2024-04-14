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Удар Ирана по Израилю ,  
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Не менее 30 человек пострадали в результате ударов Ирана по Израилю

Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС
Фото: Atef Safadi / EPA / ТАСС

По данным службы скорой помощи Израиля «Маген Давид Адом», в результате атаки Ирана пострадал 31 человек, получивший легкие травмы по пути в убежище, об этом служба сообщила в соцсети X. Ночью «Маген Давид Адом» рассказала о пожаре в медицинском учреждении в Нетании, городе в центре Израиля.

Бригады оказали помощь трем людям и госпитализировали их в больницы «Лэниадо» и «Меир», в том числе 40-летнюю женщину в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением дымом, 80-летнюю женщину в состоянии средней тяжести и еще одну ее ровесницу с легким отравлением дымом.

На юге страны в результате ночной атаки Ирана на Израиль пострадали минимум 12 человек, сообщила газета Haaretz со ссылкой на израильский медицинский центр «Сорока».

В числе пострадавших — семилетняя девочка, которую ранили осколки ракеты, перехваченной силами ПВО. Еще восемь человек получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами из-за осколков или при панике и поисках убежища, трех человек госпитализировали из-за стресса.

Отец семилетней девочки Мохаммед сообщил, что на дом его семьи упала шрапнель от сбитой ракеты. По его словам, его дочь спала во время атаки, как только она получила ранения, ее сразу повезли в больницу «Сорока». Семья живет в бедуинском городке неподалеку от Арада — города на юге Израиля.

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Тегеран сообщил, что проводит атаку в том числе в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске 1 апреля, при котором, по информации иранской стороны, погибли несколько генералов Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Израиль не подтвердил атаку, заявив, что ее целью было соседнее здание.

Иранский корпус стражей Исламской революции назвал серию ударов «Операцией «Правдивое обещание». Всего, по данным Армии освобождения Израиля, Иран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет. 99% из них были перехвачены, десятки сбиты за пределами израильской территории. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил об отражении атаки Ирана на страну.

Власти Иордании также сообщили об уничтожении беспилотников в небе над страной.

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