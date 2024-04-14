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Удар Ирана по Израилю ,  
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Иран объявил о завершении операции «Правдивое обещание»

Иран объявил о завершении ударов по Израилю
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Ночные удары по Израилю стали первой в истории прямой атакой Ирана на это государство и носили название «Операция «Правдивое обещание». Вооруженные силы Ирана объявили, что операция завершена
Фото: Ronen Zvulun / Reuters
Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Начальник штаба иранских вооруженных сил генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что Иран завершил нанесение ударов по Израилю и не планирует их продолжать, передает PressTV.

В то же время он подчеркнул, что вооруженные силы Исламской Республики готовы возобновить действия при необходимости.

Миссия Ирана при ООН ранее заявила, что Тегеран считает вопрос «исчерпанным», и предупредила Израиль о «значительно более жестком» ответе, если «израильский режим совершит еще одну ошибку» и нанесет встречные удары.

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Иранский корпус стражей Исламской революции сообщал, что серия ударов Ирана получила название «Операция «Правдивое обещание». Всего Иран запустил около 300 дронов, крылатых и баллистических ракет, говорил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари. По его словам, силами Израиля и его союзников было перехвачено 99% ракет и беспилотников. Десятки из них были сбиты за пределами израильской территории.

Хагари сообщил, что незначительные повреждения при атаке Ирана получила база ВВС «Неватим», но она продолжает функционировать. Точное число пострадавших пока неизвестно. За ночь в медицинский центр «Сорока» на юге Израиля было доставлено в общей сложности 12 человек, сообщила его пресс-служба. Одна из них — семилетняя девочка, которая была ранена осколками ракеты, перехваченной силами ПВО. Еще восемь человек получили медицинскую помощь в связи с легкими травмами, полученными из-за осколков или при панике и поисках убежища, три человека были госпитализированы из-за стресса.

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