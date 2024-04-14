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Удар Ирана по Израилю ,  
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Ynet узнал о «ядерном» сценарии ответа Израиля на иранские удары

Ynet: военный кабинет Израиля 14 апреля обсудит возможный ответ на удар Ирана
Сюжет
Удар Ирана по Израилю
Задача Израиля заключается в том, чтобы продумать такой ответ, который не приведет к эскалации, рассказали источники Ynet. Среди вариантов нанесение «ущерба иранским ядерным объектам»
Остатки ракетного ускорителя недалеко от&nbsp;города&nbsp;Арада в Израиле
Остатки ракетного ускорителя недалеко от города Арада в Израиле (Фото: Christophe van der Perre / Reuters)

Военный кабинет Израиля в воскресенье, 14 апреля, обсудит возможный ответ на атаку Ирана, сообщает Ynet.

Кабинет (в его состав входят премьер-министр Биньямин Нетаньяху, министр без портфеля Бени Ганц, бывший глава Минобороны Израиля, а также нынешний министр обороны Йоав Галант) планирует собраться в 15:30 (время совпадает с московским).

По информации портала, США оказывают давление на Израиль, чтобы тот не нападал на Иран. Израильские чиновники считают, что ответ не последует немедленно, пишет Ynet.

Издание также отмечает, что перед кабинетом стоит вопрос, как относиться к последствиям удара. По словам источников, задача заключается в том, чтобы продумать такой ответ, который не приведет к эскалации. Среди вариантов — «ущерб иранским ядерным объектам», пишет портал.

Высокопоставленные израильские чиновники говорили Ynet, что на удар Ирана «будет значительный и мощный ответ».

Удар Ирана по Израилю. Главное
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Иран пригрозил более массированным ударом в случае ответа Израиля. Тегеран также предупредил США об атаках на американские военные базы, если они поддержат Израиль. Причиной атаки стал удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске, при котором погибли несколько высокопоставленных офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Представитель израильской армии Авихай Адраи заявил телеканалу Al Arabiya, что атака Ирана «провалилась», Тегеран не добился своей цели. Он отметил, что запущенные республикой беспилотники и крылатые ракеты были перехвачены еще до того, как они должны были войти в израильское воздушное пространство. Большая часть баллистических ракет также была перехвачена, но небольшое количество упало на территории страны. Адраи подчеркнул, что ущерб авиабазе «Неватим» был нанесен «минимальный», он также опроверг сообщения об уничтожении двух израильских военных объектов в ходе атаки. 99% из примерно 330 ракет и беспилотников, запущенных Ираном, были перехвачены, говорили в Армии обороны Израиля.

Командующий Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части армии Ирана) генерал Хосейн Салами, в свою очередь, отмечал, что атака «оказалась более успешной, чем ожидалось».

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Теги
Елена Чернышова
Израиль Иран ракетныйй удар беспилотники
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