Порошенко назвал условие появления на дебатах на стадионе

Президент проведет дебаты с шоуменом Зеленским на стадионе «Олимпийский», если они не будут совпадать с официальным временем дискуссии на «Общественном телевидении». Ранее Порошенко призывал провести дебаты 14 апреля

Петр Порошенко (Фото: Fabrizio Bensch / Reuters)

Президент Украины Петр Порошенко готов провести дебаты с актером Владимиром Зеленским на стадионе «Олимпийский» в Киеве, но при условии, что время их проведения не будет совпадать с официальным временем дискуссии в эфире «Общественного телевидения». Об этом телеканалу «5» заявил представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

«Если это будут дебаты в то время, которое не противоречит законодательству, то можно было бы рассматривать, как туда пойти. Но поскольку они предназначены в то время, когда Порошенко по закону должен​ быть на «Общественном телевидении», как законопослушный гражданин Порошенко пойдет [туда]», — сказал Медведев. Он напомнил, что по закону 19 апреля предвыборные дебаты должны пройти на «Общественном телевидении» и кандидаты не могут проигнорировать законные требования.

Зеленский и Порошенко планировали провести дебаты на «Олимпийском» 19 апреля. Однако позднее украинский лидер заявил, что будет ждать шоумена на стадионе 14 апреля для проведения дискуссии. Согласно закону, дебаты должны пройти за два дня до второго тура выборов, который пройдет 21 апреля. В Центризбиркоме Украины отметили, что в соответствии с законодательством дебаты должны проходить на телевидении, а не на стадионе.

Спор кандидатов о дате проведения дебатов продолжился 11 апреля в прямом эфире телеканала «1+1», в студии которой присутствовал Порошенко. Зеленский, вышедший в эфир по телефону, сообщил, что находится в Париже на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Шоумен требовал провести дебаты 19 апреля, действующий президент настаивал на 14 апреля. В результате между Порошенко и Зеленским завязалась перепалка, после чего шоумен сказал «до свидания» и повесил трубку. На следующий день руководство телеканала заявило, что подаст в суд на Порошенко из-за того, что он «ворвался в эфир без приглашения».