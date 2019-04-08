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Порошенко предупредил Зеленского о риске остаться без поддержки США и ЕС
По словам Порошенко, Зеленский планирует провести переговоры с главами ДНР и ЛНР и при этом не полагается на «партнеров Украины». «Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все», — предупредил президент Украины
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Лидирующий на выборах президента Украины актер Владимир Зеленский может поставить под угрозу отношения Киева и остального мира. Об этом заявил действующий глава государства Петр Порошенко, выступая на телеканале ICTV.

«Первые сообщения, начинающиеся с того, что «Я [Владимир Зеленский] буду вести переговоры с лидерами — он не сказал так называемых — ЛНР и ДНР, что это означает? Это означает, что Россия уже не агрессор, санкции против России не нужно вводить. А фактом переговоров с этими наемниками миру посылается сообщение — это гражданская война в середине Украины», — сказал Порошенко.

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Глава государства также упрекнул Зеленского в том, что он не упомянул о международных партнерах Украины. «А где наши партнеры по Нормандскому формату, где Европейский союз, США? Если ты идешь и остаешься без союзников, рушится все, что было сделано. Можно сказать: Минские договоренности нас не устраивают. А все санкции они основываются на них, и если Украина сама выходит из них, то не будет ни санкций, ни инструментов давления [на Россию]», — заявил Порошенко.

Ранее Зеленский выразил готовность провести переговоры с президентом Владимиром Путиным по прекращения конфликта в Донбассе. Шоумен подчеркнул, что встреча должна состояться в присутствии «западных представителей». При этом он отметил, что «целостность Украины должна быть константной» в будущих переговорах с Путиным.

В Кремле заявили, что российский лидер проведет переговоры с президентом Украины после выборов в том случае, если этот диалог не будет «обрамлен провокациями». «Президент Путин всегда был и остается приверженцем диалога для решения тех проблем, которые стоят на повестке дня», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Зеленский также разработал план прекращения конфликта в Донбассе. По его словам, первым делом необходимо остановить боестолкновения и обстрелы с обеих сторон, затем следует возобновить социальные выплаты жителям региона от украинских властей.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский
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