Зеленский в прямом эфире сказал Порошенко «до свидания» и повесил трубку

Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили по поводу даты возможных дебатов в преддверии второго тура выборов. Разговор завершился тем, что Зеленский сказал «до свидания» и прекратил разговор

Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Порошенко присутствовал вечером в четверг в эфире украинского телеканала «1+1». В ходе своего выступления он пригласил Зеленского приехать и устроить дебаты, сообщает «112 Украина». С Зеленским в итоге связались по телефону, после чего выяснилось, что он находится в Париже, куда отправился на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Петр Алексеевич Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня сопровождали в аэропорт. Господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве. И очень странно, что он меня приглашает в студию. Что касается дебатов, то мы договорились провести их 19 апреля на НСК «Олимпийский». Он сказал «стадион, так стадион»».

Дальше оба кандидата стали перебивать друг друга. Порошенко заявлял, что готов провести дебаты 14 апреля, потому что в пятницу он сам едет в Париж. Зеленский на это ответил, что у президента есть возможность летать в удобное для него время, потому что у него есть «борт номер один», а актер летает как обычный пассажир. Порошенко требовал не перебивать его, потому что так положено во время дебатов, а Зеленский несколько раз повторил, что разговаривать он сегодня не намерен, а дебаты пройдут 19 апреля.

После очередной попытки Порошенко произнести речь, Зеленский напомнил ему про 19 апреля, сказал «до свидания» и повесил трубку.