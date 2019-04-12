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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Зеленский в прямом эфире сказал Порошенко «до свидания» и повесил трубку
Петр Порошенко и Владимир Зеленский поспорили по поводу даты возможных дебатов в преддверии второго тура выборов. Разговор завершился тем, что Зеленский сказал «до свидания» и прекратил разговор
Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Порошенко присутствовал вечером в четверг в эфире украинского телеканала «1+1». В ходе своего выступления он пригласил Зеленского приехать и устроить дебаты, сообщает «112 Украина». С Зеленским в итоге связались по телефону, после чего выяснилось, что он находится в Париже, куда отправился на встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Петр Алексеевич Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня сопровождали в аэропорт. Господин Порошенко знает, что меня нет в Киеве. И очень странно, что он меня приглашает в студию. Что касается дебатов, то мы договорились провести их 19 апреля на НСК «Олимпийский». Он сказал «стадион, так стадион»».

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Дальше оба кандидата стали перебивать друг друга. Порошенко заявлял, что готов провести дебаты 14 апреля, потому что в пятницу он сам едет в Париж. Зеленский на это ответил, что у президента есть возможность летать в удобное для него время, потому что у него есть «борт номер один», а актер летает как обычный пассажир. Порошенко требовал не перебивать его, потому что так положено во время дебатов, а Зеленский несколько раз повторил, что разговаривать он сегодня не намерен, а дебаты пройдут 19 апреля.

После очередной попытки Порошенко произнести речь, Зеленский напомнил ему про 19 апреля, сказал «до свидания» и повесил трубку.

Зеленский и Порошенко до сих пор не договорились о дате дебатов. Актер настаивает на 19 апреля, тогда как действующий президент считает, что слишком поздно устраивать диалог за два дня до второго тура выборов. Против самой идеи проводить дебаты на стадионе в Киеве выступает ЦИК. Там указывают, что в соответствии с законодательством кандидаты должны встретиться в студии «Общественного телевидения Украины».

В штабе Зеленского предлагали поделить пополам расходы на проведение дебатов на стадионе «Олимпийский». «Украинские новости» отмечали, что они будут стоить около 6 млн грн (14,6 млн руб.).

Второй тур президентских выборов на Украине пройдет 21 апреля. В первом туре лидером был Зеленский, набравший более 30% голосов. Порошенко поддержали 15,95%.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко
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